Deutsche Anleihen geben leicht nach

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,11 Prozent auf 120,94 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,48 Prozent.

Am Nachmittag wurden die Renditen durch einen Anstieg der Ölpreise gestützt. Nachdem die Notierungen am Ölmarkt im frühen Handel noch gefallen waren, legten sie zuletzt wieder zu und verstärkten die Inflationssorgen der Anleger. Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Medienbericht über den Plan zu neuen US-Angriffen auf den Iran die Ölpreise deutlich nach oben getrieben

Zum Wochenauftakt zeigte sich am Markt für Staatsanleihen aber ein eher impulsarmer Handel. Im Tagesverlauf standen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren konnten. Zudem bleibt der Kassahandel am Anleihenmarkt in den USA wegen des Feiertags Columbus Day geschlossen.

Auch bei den Renditen für französische Staatsanleihen ging es wieder aufwärts bis auf 4,89 Prozent in der zehnjährigen Laufzeit. Am Freitag hatten sich französische Staatsanleihen noch besser als Bundesanleihen entwickelt, schreiben die Experten der Dekabank. Der Renditeabstand habe sich in der zehnjährigen Laufzeit wieder eingeengt. Der sogenannte Spread war zuletzt stark gestiegen, weil sich zunehmend Sorgen über die Staatsfinanzen Frankreichs breitgemacht hatten./jkr/nas

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 12.10.2026
Dax im Plus erwartet – Ölpreise geben nachheute, 06:04 Uhr · onvista
Dax im Plus erwartet – Ölpreise geben nach
Vorbörse 08.10.2026
Dax unverändert erwartet – negative Vorgaben aus Asien08. Okt. · onvista
Dax unverändert erwartet – negative Vorgaben aus Asien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzenheute, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehengestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen