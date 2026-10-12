Was bewegt die Aktie?

Apple startete am Freitag mit deutlichem Abgabedruck. Im Mittelpunkt stehen Produktionskürzungen für Komponenten des iPhone 18, vor allem für die Pro- und Pro-Max-Serie. Apple reduzierte die Bestellungen um rund 15 Prozent. Der Zeitpunkt fällt auf: Bei Apple kommen solche Anpassungen üblicherweise deutlich später im Quartal.

Darin steckt ein klares Signal zur Nachfrage. Der KI-Bereich ist bei Apple bislang erst begrenzt angekommen, und der iPhone-Produktzyklus liefert bisher einen verhaltenen neuen Kaufimpuls. Gleichzeitig steht der US-Konsument unter Druck. Höhere Kosten für Öl, Benzin und Diesel treffen vor allem die breite Masse, während Besserverdiener und Besitzer von Sachwerten stärker von den Marktbewegungen profitieren.

Für viele Kunden stellt sich damit die Frage, ob ein vorhandenes iPhone 16 weiter ausreicht oder ein iPhone 18 nötig ist. Genau diese Zurückhaltung zeigt sich in den Nachfrage- und Verkaufszahlen. Steigende Speicherkosten verschärfen das Thema zusätzlich, weil sie die Verkaufspreise beim iPhone erhöhen.

Auch die Lieferzeiten sprechen für eine entspanntere Lage auf der Angebotsseite. In China, Großbritannien, Japan und Deutschland gehen sie zurück. Die rückläufigen Lieferzeiten deuten darauf hin, dass Apple die Nachfrage dort schneller abarbeitet. In den USA liegt die Bearbeitungszeit für Bestellungen dagegen weiter bei 24 Tagen, dort wirkt die Nachfrage stabiler.

Charttechnik: Enorme Stärke

Die Aktie zeigt trotz dieser Punkte enorme Stärke. Seit Jahresbeginn stieg Apple von rund 270 Dollar auf 336 Dollar. Das entspricht rund 30 Prozent Kursplus und liegt besser als der S&P 500 und die Nasdaq. Evercore bleibt mit Outperform und einem Kursziel von 380 Dollar positiv.

Die Kursmarke von 340 Dollar bleibt entscheidend. Wenn der Ausbruch über 340 Dollar gelingt, könnte die Apple-Aktie weiter steigen. Die nächsten Kursziele liegen dann fast bei 400 Dollar.

Martins Einschätzung

Für Apple bleibt Zurückhaltung angebracht. Die Aktie ist sehr teuer und hoch bewertet. Das Wachstum wirkt im Verhältnis zur Bewertung zu gering. Die starke Kursentwicklung der vergangenen Jahre und der Anstieg seit Jahresbeginn zeigen aber, dass diese Vorsicht bei Apple mehrfach zu früh kam.