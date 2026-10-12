Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 12.10.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 12. Oktober 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aspen Pharmacare
|Endgültiges Dividenden Datum
|Aspen Pharmacare
|Jährlicher Dividendenzahlungstermin
|BAVARIA Industries Group
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|BAVARIA Industries Group
|Jährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Coca-Cola FEMSA (ADR)
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Coca-Cola FEMSA (ADR)
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Firstrand
|Halbjährlicher Dividendenzahlungstermin
|Harmony Gold Mining
|Halbjährlicher Dividendenzahlungstermin
|Harmony Gold Mining
|Endgültiges Dividenden Datum
|SLIGRO FOOD GROUP
|Halbjährlicher Dividendenzahlungstermin
|SLIGRO FOOD GROUP
|Endgültiges Dividenden Datum
|Tele2 B
|Halbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Tele2 B
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO
|Sonder-Ex-Dividenden-Tag
|WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO
|Sonder ex-Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
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1 Jahr
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