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Dividendenkalender heute, 12.10.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 12. Oktober 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Aspen PharmacareEndgültiges Dividenden Datum
Aspen PharmacareJährlicher Dividendenzahlungstermin
BAVARIA Industries GroupEndgültiges ex-Dividenden Datum
BAVARIA Industries GroupJährlicher Ex-Dividenden-Tag
Coca-Cola FEMSA (ADR)Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Coca-Cola FEMSA (ADR)Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
FirstrandHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
Harmony Gold MiningHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
Harmony Gold MiningEndgültiges Dividenden Datum
SLIGRO FOOD GROUPHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
SLIGRO FOOD GROUPEndgültiges Dividenden Datum
Tele2 BHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
Tele2 BEndgültiges ex-Dividenden Datum
WASHINGTON H.SOUL PAT.+COSonder-Ex-Dividenden-Tag
WASHINGTON H.SOUL PAT.+COSonder ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

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Harmony Gold Mining
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Aspen Pharmacare

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