Dobrindt zu hybriden Angriffen: Deutschland wird zentrales Ziel in Europa

Berlin, 12. ⁠Okt (Reuters) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat davor gewarnt, dass Deutschland zunehmend zentrales Ziel hybrider Angriffe werde. "Wenn man den Westen destabilisieren will, dann zielt man auf Deutschland", sagte Dobrindt am Montag bei einer Veranstaltung des Bundesamtes ‌für Verfassungsschutz. "Wenn man Europa destabilisieren will, dann zielt man auf Deutschland, weil wir der Garant für die Stabilität in Europa sind." ⁠Die Gründe ⁠lägen darin, dass die Bundesrepublik eine starke Wirtschaftsnation, ein innovativer Standort, ein Wissenschaftszentrum, das Zentrum für die europäische Verteidigungsarchitektur und der Garant für die Unterstützung der Ukraine sei. Es sei eine Illusion, dass sich etwas ändern werde, wenn ein Element wegfalle, sagte der ‌CSU-Politiker in Anspielung auf Forderungen der AfD ‌und des BSW, die Hilfe für die von Russland überfallene Ukraine einzustellen.

Dobrindt drang erneut auf eine Verabschiedung der Reform von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst (BND) durch ⁠den Bundestag, damit "echte Geheimdienste" zur Abwehr dieser Angriffe von außen dienen ‌könnten. Man werde nicht nur aus ⁠Russland attackiert, betonte er. Zudem plädierte er für einen gleichermaßen konsequenten Kampf gegen Rechts- und Linksextremismus sowie islamistische Extremisten. "Jeder Extremist ist Mist und muss von uns bekämpft werden", sagte ‌Dobrindt.

Verfassungsschutzpräsident Sinan Selen warnte davor, ⁠dass sich die Grenzen bei den ⁠hybriden Angreifern vermischten und man sich gegen staatliche Stellen und auch organisierte Kriminalität wehren müsse. Ziel der Angriffe sei heute viel umfassender: "Das demokratische Selbstverständnis soll verunsichert werden. Das gesellschaftliche Fundament soll erschüttert werden, und unsere Fähigkeiten hierbei zerstört werden", sagte Selen. Es handele sich um keine vorübergehende Entwicklung, "sondern um einen langfristig angelegten hybriden Angriff", fügte er mit Blick auf Russland hinzu.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)