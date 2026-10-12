EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Vorstand ändert Jahresabschluss 2024

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EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Sonstiges
pferdewetten.de AG: Vorstand ändert Jahresabschluss 2024

12.10.2026 / 19:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG: Vorstand ändert Jahresabschluss 2024

  • Neubewertung der Ausleihungen
  • Änderung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Düsseldorf, 12. Oktober 2026 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute beschlossen, den bereits festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 hinsichtlich der Bewertung der Ausleihungen und Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie der unmittelbar damit zusammenhängenden Bilanzierungs- und Berichtssachverhalte zu ändern und neu aufzustellen.

Hintergrund ist das bereits bekanntgegebene laufende Bilanzkontrollverfahren der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Zum 31. Dezember 2024 wies der Jahresabschluss Finanzanlagen von 40.490 TEUR aus. Davon entfielen 38.701 TEUR auf Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Die bisherigen Analysen ergeben Anhaltspunkte für einen Korrekturbedarf bei der Bewertung dieser Ausleihungen und Forderungen.

Die endgültige Höhe und die zeitliche Zuordnung der erforderlichen Wertanpassungen werden auf Grundlage einer rechtsträgerbezogenen Werthaltigkeits- und Recovery-Analyse sowie der Nachtragsprüfung durch den Abschlussprüfer ermittelt. In diesem Zusammenhang werden auch die unmittelbar zusammenhängenden Bilanzierungs- und Angabesachverhalte nach HGB geprüft und erforderlichenfalls angepasst, darunter Beteiligungsbuchwerte, Haftungsverhältnisse und Bürgschaften sowie die Folgeeffekte auf Eigenkapital und Jahresergebnis. Anhang und zusammengefasster Lagebericht werden entsprechend angepasst.

Die Zahlen des IFRS-Konzernabschlusses 2024 bleiben von der Änderung unberührt, weil die konzerninternen Ausleihungen im Konzernabschluss eliminiert werden. Mögliche weitere Folgeeffekte sind gesondert zu prüfen. Wegen der Änderung des zusammengefassten Lageberichts wird der Konzernabschluss formal in die Nachtragsprüfung einbezogen.

Das Ziel der pferdewetten.de AG ist die möglichst vollständige Beseitigung der Prüfungshemmnisse. Der geänderte Jahresabschluss wird nach Abschluss der Nachtragsprüfung dem Aufsichtsrat zur Prüfung und Billigung vorgelegt und anschließend offengelegt.

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorsitzender des Vorstands

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 (0)2 11 / 7817820
Fax:+49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail:verwaltung@pferdewetten.de
Internet:www.pferdewetten.ag
ISIN:DE000A2YN777
WKN:A2YN77
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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