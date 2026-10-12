EQS-AFR: AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AIXTRON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AIXTRON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AIXTRON SE
Dornkaulstraße 2
52134 Herzogenrath
Deutschland
Internet:www.aixtron.com
LEI Code:5299004UJ4D51M25LD67
Ende der MitteilungEQS News-Service

2411238 12.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aixtron

Das könnte dich auch interessieren

Laut „Wall Street Journal“
Amazon will KI-Startup Decart kaufenheute, 07:31 Uhr · dpa-AFX
Amazon-Logo an der Fassade eines Bürogebäudes in Sunnyvale, Kalifornien
Größter Chipfertiger
TSMC steigert Umsatz im KI-Boom um die Hälfte08. Okt. · dpa-AFX
TSMC steigert Umsatz im KI-Boom um die Hälfte
Debatte um KI-Risiken
Microsoft-Präsident Smith: Milch wird strenger kontrolliert als KIheute, 10:26 Uhr · Reuters
Microsoft-Logo an der Glasfassade eines Bürogebäudes in München
Künstliche Intelligenz
OpenAI peilt 2026 hochgerechnet 70 Milliarden Dollar Umsatz an09. Okt. · dpa-AFX
Jemand hält ein Smartphone mit dem Logo von OpenAI.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehengestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen