EQS-AFR: AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AIXTRON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.10.2026 / 14:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die AIXTRON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

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