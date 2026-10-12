EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.10.2026 / 12:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 12. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 215.302 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 05.10.2026 26.700 49,8955 XETA 05.10.2026 3.852 49,9066 TQEX 05.10.2026 19.996 49,8798 CEUX 05.10.2026 745 50,0834 AQEU 06.10.2026 847 50,0181 XETA 06.10.2026 0 - TQEX 06.10.2026 305 49,9841 CEUX 06.10.2026 0 - AQEU 07.10.2026 24.358 51,1812 XETA 07.10.2026 3.512 51,1948 TQEX 07.10.2026 20.649 51,1797 CEUX 07.10.2026 1.481 51,2430 AQEU 08.10.2026 10.706 51,3518 XETA 08.10.2026 1.828 51,3653 TQEX 08.10.2026 9.102 51,3640 CEUX 08.10.2026 1.221 51,4167 AQEU 09.10.2026 33.590 51,7229 XETA 09.10.2026 10.714 51,7155 TQEX 09.10.2026 39.670 51,7107 CEUX 09.10.2026 6.026 51,8237 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 6.046.289 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Internet: www.basf.com LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2413956 12.10.2026 CET/CEST