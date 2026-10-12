EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.10.2026 / 12:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 12. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 215.302 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
05.10.202626.70049,8955XETA
05.10.20263.85249,9066TQEX
05.10.202619.99649,8798CEUX
05.10.202674550,0834AQEU
06.10.202684750,0181XETA
06.10.20260-TQEX
06.10.202630549,9841CEUX
06.10.20260-AQEU
07.10.202624.35851,1812XETA
07.10.20263.51251,1948TQEX
07.10.202620.64951,1797CEUX
07.10.20261.48151,2430AQEU
08.10.202610.70651,3518XETA
08.10.20261.82851,3653TQEX
08.10.20269.10251,3640CEUX
08.10.20261.22151,4167AQEU
09.10.202633.59051,7229XETA
09.10.202610.71451,7155TQEX
09.10.202639.67051,7107CEUX
09.10.20266.02651,8237AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 6.046.289 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
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