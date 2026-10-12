EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.10.2026 / 15:42 CET/CEST

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Frankfurt am Main, den 12. Oktober 2026

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.987.942 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 05.10.2026 559.819 39,2984 06.10.2026 524.985 40,0008 07.10.2026 588.024 39,1139 08.10.2026 657.531 38,0210 09.10.2026 657.583 38,0180

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 11.114.083 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.commerzbank.de LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

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