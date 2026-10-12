EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
12.10.2026 / 10:56 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
12. Oktober 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 wurden insgesamt 92.096 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|05.10.2026
|9.804
|56,2656
|551.627,94
|Xetra
|05.10.2026
|6.001
|56,2936
|337.817,89
|CBOE Europe (CEUX)
|05.10.2026
|1.359
|56,2757
|76.478,68
|Turquoise Europe (TQEX)
|05.10.2026
|610
|56,1590
|34.256,99
|Aquis Europe (AQEU)
|06.10.2026
|9.369
|56,3584
|528.021,85
|Xetra
|06.10.2026
|6.433
|56,4292
|363.009,04
|CBOE Europe (CEUX)
|06.10.2026
|1.575
|56,2758
|88.634,39
|Turquoise Europe (TQEX)
|06.10.2026
|719
|56,1893
|40.400,11
|Aquis Europe (AQEU)
|07.10.2026
|7.922
|55,5332
|439.934,01
|Xetra
|07.10.2026
|8.072
|55,5909
|448.729,74
|CBOE Europe (CEUX)
|07.10.2026
|1.526
|55,5250
|84.731,15
|Turquoise Europe (TQEX)
|07.10.2026
|840
|55,4760
|46.599,84
|Aquis Europe (AQEU)
|08.10.2026
|10.660
|54,9837
|586.126,24
|Xetra
|08.10.2026
|4.821
|54,9595
|264.959,75
|CBOE Europe (CEUX)
|08.10.2026
|2.512
|55,0203
|138.210,99
|Turquoise Europe (TQEX)
|08.10.2026
|1.102
|55,0543
|60.669,84
|Aquis Europe (AQEU)
|09.10.2026
|9.232
|55,8727
|515.816,77
|Xetra
|09.10.2026
|6.679
|56,0182
|374.145,56
|CBOE Europe (CEUX)
|09.10.2026
|1.935
|55,9705
|108.302,92
|Turquoise Europe (TQEX)
|09.10.2026
|925
|55,8859
|51.694,46
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|92.096
|55,8131
|5.140.168,16
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.973.577 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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