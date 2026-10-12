EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.10.2026 / 10:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
12. Oktober 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 wurden insgesamt 92.096 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
05.10.20269.80456,2656551.627,94Xetra
05.10.20266.00156,2936337.817,89CBOE Europe (CEUX)
05.10.20261.35956,275776.478,68Turquoise Europe (TQEX)
05.10.202661056,159034.256,99Aquis Europe (AQEU)
06.10.20269.36956,3584528.021,85Xetra
06.10.20266.43356,4292363.009,04CBOE Europe (CEUX)
06.10.20261.57556,275888.634,39Turquoise Europe (TQEX)
06.10.202671956,189340.400,11Aquis Europe (AQEU)
07.10.20267.92255,5332439.934,01Xetra
07.10.20268.07255,5909448.729,74CBOE Europe (CEUX)
07.10.20261.52655,525084.731,15Turquoise Europe (TQEX)
07.10.202684055,476046.599,84Aquis Europe (AQEU)
08.10.202610.66054,9837586.126,24Xetra
08.10.20264.82154,9595264.959,75CBOE Europe (CEUX)
08.10.20262.51255,0203138.210,99Turquoise Europe (TQEX)
08.10.20261.10255,054360.669,84Aquis Europe (AQEU)
09.10.20269.23255,8727515.816,77Xetra
09.10.20266.67956,0182374.145,56CBOE Europe (CEUX)
09.10.20261.93555,9705108.302,92Turquoise Europe (TQEX)
09.10.202692555,885951.694,46Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 92.09655,81315.140.168,16 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.973.577 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
Ende der MitteilungEQS News-Service

2413834 12.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Post

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehengestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen