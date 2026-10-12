EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.10.2026 / 17:12 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 35.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 05. Oktober 2026 bis einschließlich 09. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 145.400 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 05.10.2026 3.464 0,00% 91,2770 316.184 AQEU 05.10.2026 7.873 0,01% 91,2434 718.359 CEUX 05.10.2026 2.766 0,00% 91,2276 252.336 TQEX 05.10.2026 15.897 0,01% 91,2414 1.450.465 XETA 06.10.2026 2.386 0,00% 91,7742 218.973 AQEU 06.10.2026 5.889 0,00% 91,8862 541.118 CEUX 06.10.2026 2.543 0,00% 91,8303 233.524 TQEX 06.10.2026 18.082 0,01% 91,9419 1.662.493 XETA 07.10.2026 2.144 0,00% 91,3738 195.905 AQEU 07.10.2026 7.717 0,01% 91,3711 705.111 CEUX 07.10.2026 944 0,00% 91,3551 86.239 TQEX 07.10.2026 18.195 0,01% 91,3826 1.662.707 XETA 08.10.2026 3.627 0,00% 90,6194 328.677 AQEU 08.10.2026 8.309 0,01% 90,6034 752.824 CEUX 08.10.2026 1.006 0,00% 90,6908 91.235 TQEX 08.10.2026 15.058 0,01% 90,5504 1.363.508 XETA 09.10.2026 5.715 0,00% 92,1795 526.806 AQEU 09.10.2026 5.943 0,00% 92,1881 547.874 CEUX 09.10.2026 3.010 0,00% 92,2465 277.662 TQEX 09.10.2026 14.832 0,01% 92,1960 1.367.452 XETA Gesamt 145.400 0,10% 91,4680

13.299.453



Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 09. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf4.518.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 12. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

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