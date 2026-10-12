EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.10.2026 / 17:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 35.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 05. Oktober 2026 bis einschließlich 09. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 145.400 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
05.10.20263.4640,00%91,2770316.184AQEU
05.10.20267.8730,01%91,2434718.359CEUX
05.10.20262.7660,00%91,2276252.336TQEX
05.10.202615.8970,01%91,24141.450.465XETA
06.10.20262.3860,00%91,7742218.973AQEU
06.10.20265.8890,00%91,8862541.118CEUX
06.10.20262.5430,00%91,8303233.524TQEX
06.10.202618.0820,01%91,94191.662.493XETA
07.10.20262.1440,00%91,3738195.905AQEU
07.10.20267.7170,01%91,3711705.111CEUX
07.10.20269440,00%91,355186.239TQEX
07.10.202618.1950,01%91,38261.662.707XETA
08.10.20263.6270,00%90,6194328.677AQEU
08.10.20268.3090,01%90,6034752.824CEUX
08.10.20261.0060,00%90,690891.235TQEX
08.10.202615.0580,01%90,55041.363.508XETA
09.10.20265.7150,00%92,1795526.806AQEU
09.10.20265.9430,00%92,1881547.874CEUX
09.10.20263.0100,00%92,2465277.662TQEX
09.10.202614.8320,01%92,19601.367.452XETA
Gesamt145.4000,10%91,4680
13.299.453
 		 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 09. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf4.518.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 12. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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