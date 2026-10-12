EQS-News: Bybit unterstützt Aktienhandel und bietet berechtigten Nutzern weltweit Zugang zu über 1000 US-Aktien und ETFs

EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Bybit unterstützt Aktienhandel und bietet berechtigten Nutzern weltweit Zugang zu über 1000 US-Aktien und ETFs



13.10.2026 / 00:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DUBAI, VAE, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, die neue Finanzplattform, der weltweit mehr als 80 Millionen Nutzer vertrauen, gab bekannt, dass Aktien nun über Bybit gehandelt werden können. Damit erhalten berechtigte Nutzer Zugang zu mehr als 1000 in den USA notierten Aktien und ETFs, darunter Apple (AAPL), NVIDIA (NVDA), Tesla (TSLA), Micron Technology (MU) und den Invesco QQQ ETF (QQQ).

Mit dieser Erweiterung baut Bybit seine Multi-Asset-Plattform aus und ermöglicht neben den bestehenden Angeboten im Bereich digitaler Vermögenswerte und traditioneller Märkte nun auch den Zugang zu US-Aktien. Berechtigte Nutzer in zugelassenen Rechtsräumen können nach Abschluss der erforderlichen KYC-Prüfung unterstützte US-Aktien und ETFs mit USDC handeln.

Bybit Supports Stocks Trading, Giving Eligible Global Users Access to 1,000+ U.S. Stocks and ETFs

„Aktien sind ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung hin zur neuen Finanzplattform. Die Finanzmärkte waren lange Zeit auf verschiedene Produkte und Plattformen verteilt, doch die Nutzer erwarten zunehmend ein stärker vernetztes Erlebnis", sagte Ben Zhou, Co-Founder und CEO von Bybit. „Da Aktien nun über Bybit verfügbar sind, tun wir mehr, als nur eine weitere Anlageklasse hinzuzufügen. Wir ermöglichen Menschen einen breiteren Zugang zu den Finanzmärkten und mehr Freiheit, Chancen zu nutzen."

Zugang zu US-Aktien und ETFs

Der Aktienhandel ermöglicht berechtigten Nutzern, unterstützte US-Aktien sowie ETFs mit USDC zu kaufen und zu verkaufen, wodurch Aktienengagements in dieselbe Umgebung integriert werden, die auch für digitale Vermögenswerte genutzt wird. Im Gegensatz zu Kursderivaten oder synthetischen Instrumenten verschafft der Aktienhandel berechtigten Nutzern ein wirtschaftliches Interesse an den von ihnen erworbenen Basiswerten.

Aufträge werden über die regulierte Brokerage-Infrastruktur von Bybit weitergeleitet und über Alpaca ausgeführt, einen US-amerikanischen Broker-Dealer mit eigenem Clearing und einen weltweit führenden Anbieter von Agent-First-Infrastruktur. Zudem werden die zugrunde liegenden Wertpapiere von Alpaca verwahrt.

„Die Ausweitung des Angebots von Bybit auf US-Aktien und ETFs ist ein wichtiger Schritt, um den Nutzern weltweit ein umfassenderes Handelserlebnis mit verschiedenen Anlageklassen zu bieten", sagte Yoshi Yokokawa, Co-Founder und CEO von Alpaca. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bybit und darauf, diese nächste Welle des globalen Marktzugangs mitzugestalten."

Zu den wichtigsten Funktionen zum Start gehören:

Über 1000 US-Aktien und ETFs, darunter Aktien viel gehandelter Unternehmen, wobei für berechtigte Wertpapiere Aktienbruchteile verfügbar sind

Handel mit USDC, sodass berechtigte Nutzer Aktienkäufe direkt über ihr Bybit-Konto bezahlen können

Direkte wirtschaftliche Beteiligung an den zugrunde liegenden Aktien statt über Derivate oder synthetische Kursabbildungen

Möglichkeit für Nutzer, berechtigte Krypto- und Aktienpositionen innerhalb des Bybit-Ökosystems zu verwalten

Unterstützung bei Kapitalmaßnahmen, einschließlich Bar- und Aktiendividenden sowie Aktiensplits

Handel rund um die Uhr an fünf Tagen pro Woche (24/5), mit Zugang während der US-Vormarkt-, regulären und Nachbörsenzeiten, vorbehaltlich der Produktverfügbarkeit

Keine Provision – bei berechtigten Aktienkäufen und -verkäufen fallen keine Handelsprovisionen an

Berechtigte Inhaber von unterstützten US-Aktien und ETFs können die mit ihren Beständen verbundenen wirtschaftlichen Vorteile, einschließlich Bar- und Aktiendividenden, vorbehaltlich der geltenden Wertpapier- sowie Kapitalmaßnahmenbedingungen erhalten. Bardividenden werden von USD in USDC umgerechnet und dem Unified Trading Account (UTA) des Nutzers gutgeschrieben, während Aktiendividenden direkt in der Position des Nutzers berücksichtigt werden.

Aktiensplits werden ebenfalls entsprechend der jeweiligen Kapitalmaßnahme in den Beständen der Nutzer berücksichtigt. Stimmrechte sollen in einer späteren Phase eingeführt werden.

Aufbau einer umfassenderen Multi-Asset-Plattform

Die Einführung von Aktienhandelsdienstleistungen erweitert das wachsende Produktangebot der Börse sowohl auf den traditionellen als auch auf den digitalen Märkten. Neben dem Krypto-Spot- und Derivatehandel bietet Bybit über seine MT5-Plattform Zugang zu traditionellen Märkten, tokenisierten Aktien und TradFi-Perpetuals.

„Wir glauben, dass im nächsten Kapitel der Finanzwelt die Grenzen zwischen Kryptomärkten und traditionellen Märkten nicht mehr bestehen werden. Bybit ist darauf ausgelegt, in beiden Welten zu agieren, und beweist, dass die Tokenisierung realer Vermögenswerte in großem Maßstab kein Zukunftsziel ist. Wir setzen dies bereits heute um", fügte Ben hinzu.

Haftungsausschluss

Bybit Stocks: Der Bybit Stocks-Service wird von Infra Capital Limited (Vermittler) bereitgestellt, die von der Financial Services Commission von Mauritius (GB23202169) reguliert wird. Die Clearing-, Abwicklungs- und Verwahrungsdienstleistungen für US-Wertpapiere werden von Alpaca Securities LLC (firmierend unter dem Namen „Alpaca Clearing"), einem Mitglied der FINRA und der SIPC, erbracht. Bestimmte Kapitalmaßnahmen können derzeit eingeschränkt sein. Der Zugang sowie das Eigentumsrecht unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Bybit Stocks. Ihr Kapital ist gefährdet – Sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie investiert haben. Bitte lesen Sie die Risikohinweise, bevor Sie investieren.

#Bybit / #NewFinancialPlatform

Informationen zu Bybit

Bybit ist die neue Finanzplattform.

Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch Zugang zu allen finanziellen Möglichkeiten auf der Welt haben sollte. Deshalb entwickeln wir die erste intelligente Plattform, die jeden Menschen an jedem Ort mit der globalen Finanzwelt verbindet.

Bybit genießt das Vertrauen von mehr als 80 Millionen Nutzern weltweit und vereint Investitionen, Handel, Zahlungsverkehr sowie Vermögensaufbau in einem einzigen sicheren und intelligenten Ökosystem. Durch die Kombination aus KI-gestützter Technologie, hoher globaler Liquidität, solider Sicherheit sowie transparenten Abläufen macht Bybit die globale Finanzwelt für alle zugänglicher, effizienter und konstruktiver.

Für alle gemacht. Unterstützt durch Intelligenz. Offen für die Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf Bybit.com.

Weitere Informationen zu Bybit finden Sie auf Bybit Press

Kontakt für Presseanfragen: media@bybit.com

Für Updates folgen Sie den Communities und sozialen Medien von Bybit

Facebook |Instagram |LinkedIn |Reddit |Telegram |TikTok |X |YouTube

Bybit-TNFP-Logo.jpg?id=OA3012359

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-unterstutzt-aktienhandel-und-bietet-berechtigten-nutzern-weltweit-zugang-zu-uber-1000-us-aktien-und-etfs-302906212.html

13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2414480 13.10.2026 CET/CEST