EQS-News: Cell Impact gibt bekannt, dass der bereits angekündigte Auftrag eines US-Kunden schneller als geplant abgewickelt wird

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Cell Impact gibt bekannt, dass der bereits angekündigte Auftrag eines US-Kunden schneller als geplant abgewickelt wird



12.10.2026 / 20:35 CET/CEST

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KARLSKOGA, Schweden, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Im Juni gab Cell Impact bekannt, dass das Unternehmen einen Folgeauftrag zur Herstellung von Strömungsplatten für einen führenden US-amerikanischen OEM in der Brennstoffzellen- und Elektrolyseurindustrie erhalten hatte. Damals wurde davon ausgegangen, dass die Lieferungen über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem dritten Quartal 2026 erfolgen würden.

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„Der Kunde hat uns nun mitgeteilt, dass er die Lieferrate für die bereits bestellte Menge erhöhen möchte. Daher wird der Großteil des Auftrags in den nächsten beiden Quartalen gefertigt und ausgeliefert, wobei die letzte Lieferung voraussichtlich im April 2027 erfolgen wird", sagt Daniel Vallin, CEO von Cell Impact.

Die Vorverlegung der Lieferungen stärkt den Cashflow von Cell Impact und wirkt sich positiv auf die Liquidität des Unternehmens aus. Der Auftrag im Wert von 5,3 Millionen SEK wird sich besonders stark auf den Cashflow auswirken, da das Material für die Strömungsplatten bereits vorrätig ist.

Informationen zu Cell Impact

Cell Impact AB (publ) ist ein weltweiter Lieferant von fortschrittlichen Durchflussplatten für Hersteller von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren. Das Unternehmen hat mit Cell Impact Forming™ eine einzigartige Methode zur Formgebung bei hoher Geschwindigkeit entwickelt und patentiert, die im Vergleich zu herkömmlichen formgebenden Verfahren deutlich skalierbarer und kosteneffizienter ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und nur sehr wenig Strom verbraucht. Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert, und Mangold Fondkommission AB fungiert als Certified Advisor (CA) des Unternehmens.

Cision

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