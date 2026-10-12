EQS-News: DIRK – Deutscher Investor Relations Verband wählt turnusgemäß Mitglieder des Vorstands

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DIRK – Deutscher Investor Relations Verband wählt turnusgemäß Mitglieder des Vorstands



12.10.2026 / 13:30 CET/CEST

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Essen, 12.10.2026 – Die Mitgliederversammlung des DIRK – Deutscher Investor Relations Verband hat am Freitag, 09. Oktober 2026, turnusgemäß den Vorstand des Verbands für die kommenden zwei Jahre gewählt. Im Rahmen der Herbst-Mitgliederversammlung bei der thyssenkrupp AG in Essen kamen rund 150 Vertreterinnen und Vertreter der Investor Relations-Branche zusammen.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Thomas Denny (RWE AG) als DIRK-Präsident und Petra Müller (Sartorius AG) als Vizepräsidentin. Claudia Kellert (SGL Carbon SE) wurde ebenfalls als Rechnungsprüferin wiedergewählt.

Auch die weiteren bisherigen Vorstandsmitglieder Antje Kelbert (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA), Patrick Kofler (Zalando SE), Karl Steinle (Hannover Rück SE) und Rebecca Weigl (GEA Group AG) wurden für weitere zwei Jahre in den Vorstand gewählt. Neu in den DIRK-Vorstand gewählt wurde Dr. Dominik K. Heger (Fresenius Medical Care AG). Er übernimmt den Platz im Gremium von Thomas Altmann (Brenntag SE), der nach seiner Beförderung zum Regional CFO EMEA nicht erneut kandidierte.

Über den DIRK:

Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt.

Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung.

Für weitere Informationen:

Hannes Bauschatz

DIRK – Deutscher Investor Relations Verband Reuterweg 81

60323 Frankfurt am Main T. +49 (0)69.9590 9490

F. +49 (0)69.9590 94999

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