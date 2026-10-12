EQS-News: EcoFlow bringt OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh in die DACH-Region: mehr Kapazität pro Modul, schlanke Bauform, kombinierbar mit bestehenden OCEAN 2 Systemen

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EcoFlow bringt OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh in die DACH-Region: mehr Kapazität pro Modul, schlanke Bauform, kombinierbar mit bestehenden OCEAN 2 Systemen



12.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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Das neue 8 kWh Modul ermöglicht Speicherkapazitäten von 8 bis 96 kWh pro System, liefert bis zu 6,4 kW Entladeleistung und lässt sich mit bereits installierten OCEAN 2 Batterien 5 kWh kombinieren – für eine flexible Erweiterung bestehender Anlagen

DÜSSELDORF, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, globaler Pionier für umweltfreundliche Energielösungen, führt die OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Das neue Modul ergänzt das Heimspeichersystem OCEAN 2 um eine Variante mit höherer Kapazität. Mit neuen 314-Ah-LiFePO₄-Zellen, die für mehr als 10.000 Zellzyklen ausgelegt sind, eignet es sich für Einfamilienhäuser, kleine Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe.

Kapazität, die mitwächst

Jedes Modul bietet 8,03 kWh Nennkapazität und 7,76 kWh nutzbare Kapazität¹. Bis zu zwölf Batterien lassen sich in einem System kombinieren und ermöglichen so eine Gesamtkapazität von bis zu 96 kWh. Damit lässt sich die Speicherkapazität auf unterschiedliche Anforderungen abstimmen – von kleineren Haushalten über Einfamilienhäuser mit Elektroauto bis hin zu Gewerbebetrieben.

Die OCEAN 2 Batterie 8 kWh kann mit OCEAN 2 Batterien 5 kWh kombiniert werden, auch mit bereits installierten Einheiten der Vorgängergeneration. Eine DC-DC-Architektur auf Modulebene ermöglicht den gemeinsamen Betrieb von Batterien unterschiedlichen Alters und Batteriezustands. Bei einer Erweiterung kann die vorhandene Hardware somit weiter genutzt werden. Die Batterie ist mit allen EcoFlow Hybrid-Wechselrichtern für Privathaushalte im Leistungsbereich von 3 bis 29,9 kW kompatibel.

Leistung für große Verbraucher

Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh liefert eine Nennladeleistung und eine Nennentladeleistung von jeweils 4,1 kW sowie eine maximale Entladeleistung von bis zu 6,4 kW². In Verbindung mit dem OCEAN 2 Dreiphasen-Hybridwechselrichter ist zudem eine Überlast von 200 % möglich: Für bis zu zehn Sekunden stehen bis zu 8,2 kW zur Verfügung⁴. Damit ist auch für leistungsintensive Anwendungen eine hohe Entladeleistung gewährleistet, etwa für den Betrieb mehrerer großer Verbraucher wie Wärmepumpe und Durchlauferhitzer – auch im Notstrombetrieb.

Für Innen- und Außenaufstellung

Dank Schutzart IP66 und Korrosionsschutzklasse C4 kann die Batterie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden. Sie arbeitet in einem Temperaturbereich von –20 °C bis 55 °C³. Eine integrierte Zellheizung unterstützt den Betrieb bei niedrigen Temperaturen, während eine intelligente Luftkühlung das Temperaturmanagement bei Wärme übernimmt. Zehn passive und aktive Schutzebenen, darunter Schutzmechanismen zur Begrenzung thermischer Risiken, Wassereintrittserkennung und ein cloudbasiertes BMS-Frühwarnsystem, dienen der kontinuierlichen Überwachung und Absicherung des Batteriesystems. Die Batterie erfüllt unter anderem die Anforderungen der Normen VDE-AR-E 2510-50, IEC/EN 62619 und IEC/EN 62040-1.

Für Installateure entwickelt

Mit einer Tiefe von nur 196 mm und einer benötigten Installationsfläche von rund 0,13 m² passt das Modul in Garagen, Hauswirtschaftsräume und enge Außenbereiche. Bei Wandmontage lassen sich bis zu drei Module, bei Bodenmontage bis zu sechs Module übereinanderstapeln. Integrierte Metallgriffe erleichtern den Transport des rund 67,5 kg schweren Moduls auf der Baustelle. Für eine Erweiterung sind weder ein zusätzliches Gehäuse noch eine Neuverdrahtung nötig. Die Inbetriebnahme erfolgt in drei Schritten über die EcoFlow Pro App. Die Installation muss durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.

EcoFlow gewährt auf die OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh eine Garantie von zehn Jahren, die über den Installateur auf 15 Jahre verlängert werden kann.

„Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen einen Speicher, der heute zu ihrem Zuhause passt und morgen mitwachsen kann. Mit der OCEAN 2 Batterie 8 kWh bekommen unsere Kunden mehr Kapazität pro Modul. Wer bereits ein OCEAN 2 System besitzt, kann seine Anlage erweitern und die vorhandene Hardware weiter nutzen."

- Jaycee Zhao, Country Manager DACH, EcoFlow

Verfügbarkeit

Die EcoFlow OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh ist ab dem 15. November 2026 über die Fachpartner von EcoFlow in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Weitere Informationen:

https://energy.ecoflow.com/de/products/ocean-2-home-battery?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=ocean2_8kWh

Technische Daten im Überblick

Parameter OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh (EF BD-8-S2) Nenn- / nutzbare Kapazität 8,03 kWh / 7,76 kWh¹ Zelltyp LiFePO₄, 314 Ah Nennlade- / Nennentladeleistung 4,1 kW / 4,1 kW Maximale Entladeleistung 6,4 kW² Systemkapazität 8–96 kWh (bis zu 12 Batterien) Installation Bodenmontage bis zu 6, Wandmontage bis zu 3 Batterien Abmessungen (B × T × H) 680 × 196 × 378 mm Gewicht ca. 67,5 kg Betriebstemperatur –20 bis 55 °C Schutzart / Kühlung IP66, intelligente Luftkühlung

¹ Testbedingungen: 100 % Entladetiefe, Laden und Entladen mit 0,2C bei 25 °C, zu Beginn der Lebensdauer.

² Unter Laborbedingungen bei 25 °C mit dem OCEAN 2 Hybridwechselrichter; die Entladedauer bei dieser Leistung beträgt höchstens 30 Minuten. Die tatsächliche Leistung kann abweichen.

³ Die Leistung kann oberhalb von 40 °C sowie oberhalb von 2.000 m Höhe reduziert werden.

⁴ In Verbindung mit dem OCEAN 2 Dreiphasen-Hybridwechselrichter. Die Überlastfähigkeit hängt vom eingesetzten Wechselrichter ab.

Über EcoFlow

EcoFlow ist ein globaler Pionier für umweltfreundliche Energielösungen und treibt den Umstieg zu smarterer, sauberer und unabhängiger Energie voran. Das 2017 gegründete Unternehmen ist heute marktführend im Bereich smarter Energiespeicherlösungen und ermöglicht Millionen von Menschen, die Kontrolle über ihre Energieversorgung, in Privathaushalten und darüber hinaus, zu übernehmen. Mit operativen Hauptsitzen in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio und Birmingham sowie einem Geschäfts- und Datenzentrum in Deutschland agiert EcoFlow als globales Netzwerk, das Forschung, Betrieb und Fertigung vereint. Die innovativen Technologien von EcoFlow unterstützen über fünf Millionen Nutzer in mehr als 140 Märkten dabei, ihre Energieversorgung intelligenter zu steuern und die Zukunft der Energienutzung weltweit neu zu gestalten.

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