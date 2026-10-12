EQS-News: Malou Oheix aus Frankreich gewinnt den ersten Platz beim internationalen Jazz-Gesangswettbewerb des Herbie Hancock Institute 2026 in der Fondation Louis Vuitton

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Malou Oheix aus Frankreich gewinnt den ersten Platz beim internationalen Jazz-Gesangswettbewerb des Herbie Hancock Institute 2026 in der Fondation Louis Vuitton



12.10.2026 / 20:10 CET/CEST

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Moderiert von Jeremy Irons, zu Ehren von Arturo Sandoval mit einer Hommage an Frank Gehry, vorgestellt von Special Guest Gustavo Dudamel

PARIS, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die 27-jährige Malou Oheix aus Frankreich gewann den Internationalen Jazz-Gesangswettbewerb 2026 des Herbie Hancock Institute, der in Partnerschaft und mit Unterstützung der Fondation Louis Vuitton veranstaltet wurde. Mit den Finalrunden des Wettbewerbs ging ein historisches Wochenende in Paris zu Ende; damit fand dieser prestigeträchtige Wettbewerb zum ersten Mal in seiner fast vier Jahrzehnte langen Geschichte außerhalb der Vereinigten Staaten statt. Oheix erhielt das mit 50.000 Dollar dotierte Stipendium für den ersten Platz, das ihm auf der Bühne von Jean-Paul Claverie, Berater des Präsidenten und Geschäftsführer der Fondation Louis Vuitton, überreicht wurde.

Pictured from left to right are Herbie Hancock, First Place Winner Malou Oheix and Jean-Paul Claverie, Fondation Louis Vuitton

Die drei Finalisten, die am Samstag von einer hochkarätigen Jury bestehend aus Dee Dee Bridgewater, Roberta Gambarini, Angélique Kidjo, Gretchen Parlato und Gregory Porter ausgewählt worden waren, betraten am Sonntagabend die Bühne im Auditorium der Fondation Louis Vuitton.

Die Erstplatzierte Malou Oheix bot zwei gegensätzliche Darbietungen: In „I'm Glad There Is You" zeigte sie eine fesselnde Verletzlichkeit, während sie Michael Breckers „Madame Toulouse" kühn und verspielt interpretierte.

Die Zweitplatzierte Georgia Heers bot eine makellose Darbietung von „Moon Don't Come Out Tonight", gefolgt von einer wunderschön vorgetragenen Interpretation von „Thou Swell". Die Drittplatzierte Lucy-Anne Daniels bot hingegen eine kraftvolle afro-kubanische Interpretation von „Nature Boy" und eine ganz eigene Version von „Old Devil Moon".

Während des gesamten Wettbewerbs wurden die Sänger von einer vielseitigen Rhythmusgruppe begleitet, bestehend aus Carmen Staaf am Klavier, Ben Williams am Bass und Kendrick Scott am Schlagzeug.

Unter der Moderation des Oscar-Preisträgers Jeremy Irons verwandelten das Wettbewerbsfinale und die Gala die von Frank Gehry entworfene Fondation Louis Vuitton in ein internationales Jazzfest, das führende Künstler verschiedener Generationen zusammenbrachte und die tiefe und dauerhafte Verbindung dieser Musikrichtung mit Paris feierte.

Im Rahmen der Abendveranstaltung wurde der zehnfache GRAMMY-Preisträger Arturo Sandoval mit dem „Maria Fisher Founder's Award" des Instituts geehrt, der ihm von Herbie Hancock in Anerkennung seiner außergewöhnlichen künstlerischen Leistung und seines Engagements für den Jazz und die Musikpädagogik überreicht wurde. Ein internationales All-Star-Ensemble mit dem musikalischen Leiter John Beasley, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, Nils Landgren, John Patitucci und Walter Smith III würdigte Sandoval mit „Caprichosos de La Habana". Nachdem er die Auszeichnung entgegengenommen hatte, betrat Sandoval die Bühne, um gemeinsam mit Patitucci und Carrington eine intime Darbietung von Charlie Chaplins Klassiker „Smile" zu präsentieren.

Gustavo Dudamel, Ehrengast des Abends, leitete eine persönliche Hommage an den verstorbenen visionären Architekten Frank Gehry, ein langjähriges Vorstandsmitglied und Freund des Herbie Hancock Institute of Jazz. Dieser Moment gewann in der Fondation Louis Vuitton, Gehrys architektonischem Meisterwerk in Paris, eine besondere Bedeutung. Die Anfänge des Projekts reichen bis ins Jahr 2001 zurück, als Bernard Arnault Gehry kennenlernte, nachdem er das von dem Architekten entworfene Guggenheim-Museum in Bilbao besucht hatte. Dudamel reflektierte über Gehrys Leben, seinen kreativen Geist und seine weitreichenden Beiträge zu Kunst, Architektur und Kultur. Berta Gehry, die Ehefrau von Frank Gehry, gehörte zu den anwesenden Gästen. Der Höhepunkt der Gedenkfeier war die Weltpremiere von The Ever-Changing World, einer neuen Komposition des renommierten panamaischen Pianisten und Komponisten Danilo Pérez, die das Institut zu Ehren von Gehry in Auftrag gegeben hatte. Neben Pérez wirkten Till Brönner, Walter Smith III, Tineke Postma, Sébastien Surel, Pierre-François Dufour, John Patitucci und Terri Lyne Carrington bei den beiden Sätzen des Werks, „Us" und „Optimistic Chaos", mit.

Unter der musikalischen Leitung des zweifachen GRAMMY-Preisträgers, Pianisten, Komponisten und Arrangeurs John Beasley beleuchtete die Gala zudem die herausragende Rolle, die Paris in der Geschichte des Jazz spielt. Dee Dee Bridgewater sang gemeinsam mit dem jamaikanischen Pianisten Monty Alexander „J'ai Deux Amours" als Hommage an Josephine Baker.

Herbie Hancock wurde von Ambrose Akinmusire, dem Gewinner des Institute Trumpet Competition 2007, begleitet, um anlässlich der hundertsten Geburtstage von Miles Davis und John Coltrane mit einer mitreißenden Interpretation von „So What" zwei Jazz-Giganten zu würdigen, deren Leben und Vermächtnis eng mit Paris verbunden waren.

Die Feier wurde mit einer All-Star-Interpretation von Bud Powells „Parisian Thoroughfare" fortgesetzt, die an die Jahre des wegweisenden Pianisten in der französischen Hauptstadt erinnerte, bevor Gregory Porter die musikalische Reise des Abends mit „April in Paris" zu einem würdigen Abschluss brachte.

Bei der Gala trat auch das Herbie Hancock Institute Ensemble auf, das den Abend mit einer besonderen Bearbeitung des Jazz-Standards „Autumn Leaves" eröffnete. Diese begabten jungen Musiker aus aller Welt erhalten Vollstipendien für die Teilnahme am „Herbie Hancock Institute of Jazz Performance", dem renommierten Masterstudiengang des Instituts an der UCLA Herb Alpert School of Music in Los Angeles.

Der Wettbewerb und die Gala wurden vom Herbie Hancock Institute of Jazz in Zusammenarbeit mit und mit Unterstützung der Fondation Louis Vuitton veranstaltet. Die Veranstaltungen des Wochenendes erreichten ein Publikum auf der ganzen Welt per Livestream auf FLV Play medici.tv sowie in 4K auf YouTube.

Der Flugtransport für die Künstler und die internationalen Teilnehmer wurde von United Airlines, der offiziellen Fluggesellschaft des Herbie Hancock Institute of Jazz der , übernommen.

Ausgewählte Presseberichte von Steve Mundinger:

https://www.dropbox.com/scl/fo/fjkukji94i163uosze5bb/AFxPehcaQvM24W0PDJIwOT4?rlkey=29gmpghf7s0in59bsnk09g2p9&dl=0

Weitere Informationen zum Institut finden Sie unter www.hancockinstitute.org und.

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Cision

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