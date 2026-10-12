EQS-News: Merken Sie sich den Termin vor: Abu Dhabi präsentiert seine spektakuläre Veranstaltungssaison

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Merken Sie sich den Termin vor: Abu Dhabi präsentiert seine spektakuläre Veranstaltungssaison



12.10.2026 / 10:05 CET/CEST

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Von der ersten Ausgabe der Frieze Abu Dhabi und dem pulsierenden NOMAD Abu Dhabi bis hin zum Nervenkitzel des Formel-1®-Grand-Prix von Abu Dhabi mit Etihad Airways und dem legendären Liwa International Festival – Abu Dhabi präsentiert einen mitreißenden und abwechslungsreichen Veranstaltungskalender.

ABU DHABI, VAE, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Veranstaltungssaison in Abu Dhabi hat offiziell begonnen und bietet mehr als 40 Spektakel von Weltklasse, die das Publikum im gesamten Emirat bis Anfang 2027 in ihren Bann ziehen werden.

The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi)

„Experience Abu Dhabi" präsentiert eines seiner bislang dynamischsten und mitreißendsten Unterhaltungs- und Kulturprogramme. Zu den Höhepunkten zählen die „Yasalam After-Race"-Konzerte mit Künstlern wie Lewis Capaldi und Alex Warren sowie Auftritte von Anyma, Tamer Hosny und Tamer Ashour im Laufe des Jahres 2026. Diese Erlebnisse ergänzen bedeutende globale Höhepunkte wie den Formel-1®-Grand-Prix von Abu Dhabi mit Etihad Airways und die Frieze Abu Dhabi.

Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm aus den Bereichen Kultur, Sport, Musik, Familienunterhaltung und Lifestyle-Erlebnisse, das unvergessliche Momente für alle verspricht. In dieser Saison stehen zudem renommierte internationale Veranstaltungen im Mittelpunkt, darunter der „Culture Summit Abu Dhabi", die „Abu Dhabi Showdown Week" und die UFC, sowie bedeutende neue kulturelle Erlebnisse wie die Eröffnung des Guggenheim Abu Dhabi und die „Public Art Abu Dhabi Biennial", die ein spannendes neues Kapitel in der Kulturlandschaft des Emirats einläuten.

Hier ein Überblick über das Programm:

Kultur: Kunst, Kulturerbe und immersive Erlebnisse

Das Kulturprogramm von Abu Dhabi vereint das reiche kulturelle Erbe des Emirats mit kulturellen Einrichtungen von Weltklasse und bietet bahnbrechende Ausstellungen, eindringliche Erlebnisse sowie Programme, die das Publikum dazu einladen, Kultur auf neue Weise zu entdecken, sich damit auseinanderzusetzen und eine Verbindung dazu aufzubauen.

Kunst und Kultur, die man nicht verpassen sollte

Biennale für öffentliche Kunst in Abu Dhabi: Die Public Art Abu Dhabi Biennale kehrt mit neuen Auftragsarbeiten zurück und wird am 23. Oktober in der Region Al Ain eröffnet; ab dem 15. November folgt dann Abu Dhabi. Die Werke bleiben bis ins Jahr 2027 zu sehen. Die Biennale bringt zeitgenössische Kunst in öffentliche Räume im gesamten Emirat und bietet dem Publikum so die Möglichkeit, Kunst als Teil des Alltags zu erleben.

Kultur-Gipfel in Abu Dhabi: Der Culture Summit Abu Dhabi findet vom 8. bis 10. Dezember im Manarat Al Saadiyat und im gesamten Saadiyat Cultural District statt und bringt führende Persönlichkeiten aus der Kultur, Künstler, politische Entscheidungsträger und Denker aus aller Welt zusammen. Unter dem Motto „Auf dem Weg zu einer neu gedachten Allmende" ,befasst sich das diesjährige Programm mit der Rolle der Kultur bei der Gestaltung gemeinsamer Erinnerungen, Räume und Zukunftsperspektiven.

Guggenheim Abu Dhabi: Einer der prägenden Momente des Jahres 2026 ist die Eröffnung des Guggenheim Abu Dhabi am 11. Dezember. Das vom verstorbenen Frank Gehry entworfene neue Museum auf der Insel Saadiyat wird der modernen und zeitgenössischen Kunst gewidmet sein und damit den Kulturbezirk Saadiyat um eine weitere bedeutende Einrichtung bereichern sowie dessen Stellung als globales Zentrum für Kultur und Kunst weiter festigen.

Lebendige Kulturfestivals und Messen von Weltklasse

Festival für traditionelles Kunsthandwerk: Das Festival für traditionelles Kunsthandwerk würdigt die Fertigkeiten und Traditionen, die die kulturelle Identität der Vereinigten Arabischen Emirate geprägt haben, und vereint vom 23. Oktober bis zum 11. November Meister ihres Fachs, Live-Vorführungen sowie einen lebendigen Kulturmarkt. Das Festival bietet dem Publikum die Gelegenheit, diese lebendigen Traditionen zu entdecken und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, und trägt gleichzeitig dazu bei, dass sie an neue Generationen weitergegeben werden.

NOMAD Abu Dhabi: Die NOMAD Abu Dhabi, eine beeindruckende internationale Kunst- und Designmesse, findet vom 18. bis 22. November im Terminal 1 des alten Flughafens von Abu Dhabi statt. Die Messe bringt Sammler, Kuratoren und führende Persönlichkeiten aus der Kulturbranche zusammen und präsentiert in einem einzigartigen historischen Rahmen Sammlerstücke aus den Bereichen Design, zeitgenössische Kunst und Architektur.

Frieze Abu Dhabi: Die Frieze Abu Dhabi, die vom 19. bis 22. November zum ersten Mal stattfindet, läutet ein neues Kapitel für die internationale Kunstszene des Emirats ein. Aufbauend auf fast zwei Jahrzehnten „Abu Dhabi Art" wird die Eröffnungsmesse im Manarat Al Saadiyat Abu Dhabi mit dem weltweiten Netzwerk von Galerien, Künstlern und Sammlern der Frieze verbinden.

Al-Hosn-Festival: Das Al Hosn Festival ist eine erneute Hommage an die Kultur Abu Dhabis und bringt Generationen durch Erlebnisse zusammen, die die Authentizität der Traditionen, des Handwerks und der lokalen kulinarischen Spezialitäten der Emirate widerspiegeln. Das Festival findet vom 15. bis 30. Januar 2027 statt und steht ganz im Zeichen von Kultur, Gemeinschaft und Erfahrungsaustausch auf dem Kulturgelände Al Hosn.

Spannende Meilensteine und Feierlichkeiten im Kalender

Festival des maritimen Kulturerbes: Das Maritime Heritage Festival würdigt das reiche Küstenerbe Abu Dhabis und vermittelt neuen Generationen die Traditionen des Fischfangs, des Perlentauchens, der Seefahrt und des Lebens an der Küste. Das Festival, das nun bereits zum fünften Mal stattfindet, kehrt vom 20. bis 29. November an die Corniche zurück und bietet 10 Tage lang Live-Auftritte, Vorführungen von Kunsthandwerkern, traditionelles Geschichtenerzählen und Küstenküche.

Einjähriges Jubiläum des Al-Ain-Museums: Ein Jahr nach der Wiedereröffnung im Oktober im Anschluss an umfangreiche Sanierungsarbeiten dient das Al-Ain-Museum weiterhin als Wissenszentrum für die Geschichte und das kulturelle Erbe der Region Al Ain. Das Museum wurde ursprünglich 1969 vom Gründervater der Vereinigten Arabischen Emirate, dem verstorbenen Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, gegründet und war das erste seiner Art im Land; heute erstreckt es sich über mehr als 8.000 Quadratmeter. Es zeigt neu entdeckte archäologische Stätten und Exponate, die das alte Falaj-Bewässerungssystem beleuchten, das die Besiedlung der Region erst möglich machte.

Einjähriges Jubiläum des Naturkundemuseums Abu Dhabi: Das Naturkundemuseum Abu Dhabi feiert sein einjähriges Bestehen und nimmt die Besucher weiterhin mit auf eine Reise durch 13,8 Milliarden Jahre Geschichte. Besucher können seltene Fossilien entdecken und „Stan", den T. rex – eines der weltweit am besten erhaltenen Dinosaurierskelette – bewundern, ebenso wie die einzigartigen Schätze des Museums und die faszinierenden Geschichten aus der Vergangenheit unseres Planeten.

Einjähriges Jubiläum des Zayed-Nationalmuseums: Anlässlich seines einjährigen Bestehens ist das Zayed National Museum nach wie vor eine bedeutende Einrichtung im Saadiyat Cultural District. Es zeichnet 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte auf diesem Land nach und würdigt das Leben und die Vision des Gründervaters der VAE, des verstorbenen Scheichs Zayed bin Sultan Al Nahyan, anhand von sechs Galerien, die die Geschichte und das kulturelle Erbe der Nation beleuchten.

Unterhaltung: Musik, Sport und außergewöhnliche Erlebnisse

Von Chart-Hits bis hin zu Sportveranstaltungen von Weltklasse – das Unterhaltungsangebot von Abu Dhabi lockt große Namen und Events in das Emirat und sorgt an einigen seiner legendären Veranstaltungsorte für unvergessliche Erlebnisse.

Spannende Top-Events

Abu Dhabi Showdown Week (UFC): Die UFC®, die weltweit führende Organisation für Mixed Martial Arts, kehrt im Oktober dieses Jahres nach Abu Dhabi zurück, um eine Woche voller actiongeladener Veranstaltungen zu bieten. In der Etihad Arena wird der UFC-Weltmeister im Federgewicht, Alexander Volkanovski, seinen Titel gegen Movsar Evloev verteidigen, während Weltmeister Petr Yan am 24. Oktober in einem Trilogie-Kampf gegen Merab Dvalishvili antritt. Neben den Hauptveranstaltungen können Fans in der ganzen Stadt an öffentlichen Trainingseinheiten, Wiegezeremonien und in Fan-Zonen teilnehmen.

Formel 1® Etihad Airways Grand Prix von Abu Dhabi: Seit 2009 empfängt der Grand Prix von Abu Dhabi jedes Jahr Fans aus aller Welt auf der Insel Yas. Die diesjährige Ausgabe findet vom 3. bis 6. Dezember statt und verbindet Hochgeschwindigkeitsrennen mit einer der größten Live-Unterhaltungswochen in Abu Dhabi. Bei den „Yasalam After-Race"-Konzerten treten Lewis Capaldi, Imagine Dragons, The Chainsmokers und The Script auf, während Anyma am 4. Dezember als Headliner der offiziellen After-Party auftreten wird; weitere Künstler werden noch bekannt gegeben.

Liwa International Festival: Das Liwa International Festival findet jedes Jahr im Dezember in der Al-Dhafra-Wüste statt und vereint Abenteuer, Motorsport, Musik und Familienunterhaltung rund um die legendäre Tal Moreeb, die mit 300 Metern höchste Düne der Vereinigten Arabischen Emirate. Bei früheren Ausgaben gab es Fahrten mit dem Heißluftballon, „Farm-to-Table"-Essen, Monster-Jam-Shows und Freestyle-Drifting. Im Rahmen des Festivals kehrt das Liwa Village mit seiner ganz eigenen Mischung aus emiratischem Kulturerbe und Unterhaltung zurück – von einem lebhaften Marktplatz über traditionelle Darbietungen bis hin zu familienfreundlichen Aktivitäten vor der Kulisse der Dünen.

Veranstaltungen für die Superfans

Saadiyat Nights: „Saadiyat Nights" kehrt mit seiner vierten Staffel zurück und präsentiert ein Programm mit legendären Musikern und Live-Auftritten in Abu Dhabis berühmtem Open-Air-Amphitheater auf der Insel Saadiyat. Vor der Kulisse der Inselküste lädt diese Konzertreihe international renommierte Künstler zu unvergesslichen Abenden mit Live-Unterhaltung unter dem Sternenhimmel ein.

Spaß, Mode und Lachen

Abu Dhabi Comedy Season: Die „Abu Dhabi Comedy Season" kehrt ab Oktober in die Etihad Arena auf Yas Island zurück und bietet eine Reihe internationaler Comedy-Auftritte. Zum diesjährigen Programm gehören Russell Peters, Morgan Jay, Mo Amer und Maz Jobrani; weitere Künstler werden noch bekannt gegeben.

„Mother of the Nation" (MOTN)-Festival: Das „Mother of the Nation Festival", das zu Ehren Ihrer Hoheit Sheikha Fatima bint Mubarak benannt wurde, kehrt mit einem Programm aus Familienaktivitäten, internationaler Küche, Live-Unterhaltung und Kunstinstallationen in Abu Dhabi, der Region Al Ain und der Region Al Dhafra zurück. Bei früheren Ausgaben gab es neben interaktiven Workshops, einem Open-Air-Kino und einem Bereich mit Hüpfburgen auch mehr als 40 gastronomische Angebote von regionalen und internationalen Anbietern.

Mit mehr als 40 Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur und Unterhaltung, die von jetzt bis Anfang 2027 stattfinden, bietet der Veranstaltungskalender von Abu Dhabi ein vielfältiges Programm, das Einwohner und Besucher entdecken und genießen können.



Weitere Informationen zu Veranstaltungen, Terminen und Eintrittskarten: visitabudhabi.ae/en/events

Informationen zum Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi:

Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors und der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Umsetzung der globalen Ziele von Abu Dhabi bei.

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist das DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusindustrie einzusetzen.

Die Vision des DCT Abu Dhabi ist geprägt von den Menschen, dem kulturellen Erbe und der Landschaft des Emirats. Wir setzen uns dafür ein, Abu Dhabis Ruf als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der sich in seinen lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, seinen wegweisenden Initiativen und seinem kreativen Denken widerspiegelt.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.ae, und visitabudhabi.ae.

The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi)

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