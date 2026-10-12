EQS-News: Nordic Bond Markt hält im dritten Quartal 2026 Kurs auf Rekordjahr, internationale Emittenten stellen 60% des Volumens

Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Nordic Bond Markt hält im dritten Quartal 2026 Kurs auf Rekordjahr, internationale Emittenten stellen 60% des Volumens



12.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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Nordic Bond Markt hält im dritten Quartal 2026 Kurs auf Rekordjahr, internationale Emittenten stellen 60% des Volumens

Frankfurt, 12. Oktober 2026 – Der Nordic Bond Markt hat sich in einem Quartal steigender Zinsen als widerstandsfähig erwiesen. Mit einem Primärmarktvolumen von €4,6 Mrd. in 40 Transaktionen war das dritte Quartal 2026 das zweitstärkste dritte Quartal der Marktgeschichte; seit Jahresbeginn summiert sich das Volumen auf €17,3 Mrd. und liegt damit auf dem Niveau des Rekordjahres 2025. Emittenten außerhalb der Nordics stellten erneut 60% des Primärvolumens. Nordic High Yield Spreads schlossen das Quartal leicht enger, obwohl sich die breiteren Kreditindizes Ende September ausweiteten.

Anders als im Vorjahr trugen bereits die Sommermonate maßgeblich zum Quartalsvolumen bei. Im Juli und August wurden zusammen €2,7 Mrd. platziert, nahezu doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum, während das Septembervolumen mit €2,0 Mrd. deutlich unter dem Rekordwert von €3,8 Mrd. aus dem September 2025 blieb. Dem Timing kam dabei entscheidende Bedeutung zu, denn 86% des Septembervolumens wurden bis zum 18. September platziert, bevor sich die Kreditindizes ausweiteten. US-Dollar-Transaktionen stellten zwei Drittel des Quartalsvolumens, und die durchschnittliche Transaktionsgröße ohne Aufstockungen stieg auf rund €147 Mio. Refinanzierungen blieben mit 47% der Transaktionen seit Jahresbeginn der wichtigste Verwendungszweck.

Die Internationalisierung des Marktes setzte sich unvermindert fort. Emittenten außerhalb der Nordics haben seit Jahresbeginn €10,4 Mrd. platziert und damit bereits mehr als in jedem bisherigen Gesamtjahr, während das Volumen nordischer Unternehmen von €11,5 Mrd. im Vorjahreszeitraum auf €6,9 Mrd. zurückging. Dieselbe Entwicklung zeigt sich auf Investorenseite, wo Investoren außerhalb der Nordics 2026 78% des Ordervolumens in Pareto-geführten Transaktionen zeichneten, nach 63% im Jahr 2024. Pareto Securities führte das Segment internationaler Emittenten seit Jahresbeginn mit einem Marktanteil von 43% an; zu den Mandaten im dritten Quartal zählten die Erstemissionen von Accurus Aerospace (USA, $425 Mio.), West Lake Holdco (USA, $275 Mio.) und City Service (Litauen, €100 Mio.) sowie die wiederkehrenden Emittenten NES Fircroft (Großbritannien, $650 Mio.) und EXMAR (Belgien, $150 Mio.). Das Emissionsvolumen aus der DACH-Region erreichte nach einem Rekordhalbjahr €1,1 Mrd.; einzige DACH-Transaktion des Quartals war die Aufstockung der Anleihe von Muehlhan um €64 Mio.

In der zweiten Septemberhälfte gerieten die Kreditmärkte unter Druck, als höhere Staatsanleiherenditen und ein hohes Primärmarktangebot zu einer Ausweitung der Spreads führten. EZB und Federal Reserve erhöhten ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, die Fed erstmals seit 2023; die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf den höchsten Stand seit 2006, und der Renditeabstand französischer zu deutschen Staatsanleihen weitete sich auf über 130 Basispunkte aus. Vor diesem Hintergrund stieg der iTraxx Crossover von rund 245 Basispunkten Ende Juni auf 301 Basispunkte zum Quartalsende. Die Bewegung war zins- und nicht risikogetrieben; der VIX bewegte sich im gesamten Quartal in einer engen Spanne von 14 bis 21. Vergleichsweise robust zeigten sich die Nordic High Yield Spreads: Der Pareto Median Nordic High Yield Spread engte sich bis Anfang September auf 436 Basispunkte ein und schloss das Quartal bei 474 Basispunkten, 7 Basispunkte enger als im Juni.

Der breitere High Yield Markt zeigte ein ähnliches Bild. Das europäische Emissionsvolumen markierte mit €27,1 Mrd. das zweitstärkste dritte Quartal der Geschichte, lag jedoch 23% unter dem Vorjahresquartal; in den USA ging das Volumen trotz eines starken Septembers mit Großfinanzierungen für SoftBank und Paramount Skydance um 32% auf $80 Mrd. zurück.

Mit einem Emissionsvolumen auf dem Niveau des Rekordjahres 2025 und einer fest etablierten internationalen Emittenten- und Investorenbasis geht der Nordic Bond Markt gut positioniert in das Schlussquartal 2026.

Weitere Details enthält das vollständige Q3 2026 Nordic Bond Market Update, das die Emissionstätigkeit, die Investorennachfrage, Preisentwicklungen sowie zentrale Entwicklungen in den nordischen und europäischen High Yield Märkten beleuchtet.

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