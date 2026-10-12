EQS-News: TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge



12.10.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900Fahrzeuge

München, 12. Oktober 2026 – Die TRATON GROUP hat im dritten Quartal 2026 – auf Basis vorläufiger Zahlen – ihren Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem in den USA zog die Kundennachfrage sehr stark an. Damit verstärkt sich nach einem verhaltenen Auftaktquartal und einem Absatzplus um 4 % im zweiten Quartal 2026 der Aufwärtstrend der TRATON GROUP. Der kumulierte Absatz der ersten neun Monate 2026 erreicht somit 230.400 Fahrzeuge und liegt damit 3 % über Vorjahresniveau.

Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:

Q3 2026 Q3 2025 Delta 9M 2026 9M 2025 Delta TRATON GROUP 78.900 71.400 10% 230.400 224.500 3% davon vollelektrische Fahrzeuge 770 820 -6% 2.670 2.070 29% - Scania Vehicles & Services 22.100 21.500 3% 69.300 68.400 1% davon vollelektrische Fahrzeuge 250 160 55% 640 380 69% - MAN Truck & Bus 24.500 24.600 -1% 75.400 71.700 5% davon vollelektrische Fahrzeuge 380 290 32% 1.480 1.090 36% - International Motors 19.900 13.400 48% 49.400 48.000 3% davon vollelektrische Fahrzeuge 100 360 -72% 490 540 -8% - Volkswagen Truck & Bus 12.500 11.900 5% 36.300 36.700 -1% davon vollelektrische Fahrzeuge 40 10 375% 60 60 7%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten

ScaniaVehicles & Services hat den Absatz im dritten Quartal 2026 um 3 % gesteigert. Treiber waren vor allem der Produktionshochlauf des neuen chinesischen Werks in Rugao sowie das staatliche Kreditprogramm „Move Brasil“ in Brasilien. Der Absatz in den ersten neun Monaten 2026 lag um 1 % über dem Vergleichszeitraum.

MANTruck & Bus verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen leichten Absatzrückgang von 1 %. Dabei entwickelte sich das Lkw-Geschäft positiv, wohingegen das Geschäft mit Bussen und dem Transporter MAN TGE rückläufig war. In den ersten neun Monaten 2026 lag der Absatz von MAN um 5 % über dem Vorjahreszeitraum.

International Motors hat im dritten Quartal 2026 ein sehr starkes Absatzplus von 48 % gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt und damit den Absatzrückgang des ersten Halbjahrs 2026 mehr als ausgeglichen. Der US-Markt zeigte zuletzt eine starke Belebung der Kundennachfrage. In den ersten neun Monaten 2026 betrug das Absatzplus von International somit 3 %.

Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hatim dritten Quartal 2026 ein Absatzplus von 5 % verzeichnet. Auch hier wirkte sich das staatliche Kreditprogramm in Brasilien positiv aus. In den ersten neun Monaten 2026 hat VWTB aufgrund des schwachen Auftaktquartals einen Absatzrückgang von 1 % verzeichnet.

Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 9M 2026 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 28. Oktober 2026 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/publikationen



Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TRATON SE Hanauer Str. 26 80992 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 360 98 70 E-Mail: investor.relations@traton.com Internet: www.traton.com ISIN: DE000TRAT0N7 WKN: TRAT0N Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm LEI Code: 529900UIMQRKPFN6SV80 EQS News ID: 2413654

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2413654 12.10.2026 CET/CEST