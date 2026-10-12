EQS-News: TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge
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TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge
12.10.2026 / 08:30 CET/CEST
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TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900Fahrzeuge
München, 12. Oktober 2026 – Die TRATON GROUP hat im dritten Quartal 2026 – auf Basis vorläufiger Zahlen – ihren Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem in den USA zog die Kundennachfrage sehr stark an. Damit verstärkt sich nach einem verhaltenen Auftaktquartal und einem Absatzplus um 4 % im zweiten Quartal 2026 der Aufwärtstrend der TRATON GROUP. Der kumulierte Absatz der ersten neun Monate 2026 erreicht somit 230.400 Fahrzeuge und liegt damit 3 % über Vorjahresniveau.
Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:
|Q3 2026
|Q3 2025
|Delta
|9M 2026
|9M 2025
|Delta
|TRATON GROUP
|78.900
|71.400
|10%
|230.400
|224.500
|3%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|770
|820
|-6%
|2.670
|2.070
|29%
|- Scania Vehicles & Services
|22.100
|21.500
|3%
|69.300
|68.400
|1%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|250
|160
|55%
|640
|380
|69%
|- MAN Truck & Bus
|24.500
|24.600
|-1%
|75.400
|71.700
|5%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|380
|290
|32%
|1.480
|1.090
|36%
|- International Motors
|19.900
|13.400
|48%
|49.400
|48.000
|3%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|100
|360
|-72%
|490
|540
|-8%
|- Volkswagen Truck & Bus
|12.500
|11.900
|5%
|36.300
|36.700
|-1%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|40
|10
|375%
|60
|60
|7%
Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten
ScaniaVehicles & Services hat den Absatz im dritten Quartal 2026 um 3 % gesteigert. Treiber waren vor allem der Produktionshochlauf des neuen chinesischen Werks in Rugao sowie das staatliche Kreditprogramm „Move Brasil“ in Brasilien. Der Absatz in den ersten neun Monaten 2026 lag um 1 % über dem Vergleichszeitraum.
MANTruck & Bus verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen leichten Absatzrückgang von 1 %. Dabei entwickelte sich das Lkw-Geschäft positiv, wohingegen das Geschäft mit Bussen und dem Transporter MAN TGE rückläufig war. In den ersten neun Monaten 2026 lag der Absatz von MAN um 5 % über dem Vorjahreszeitraum.
International Motors hat im dritten Quartal 2026 ein sehr starkes Absatzplus von 48 % gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt und damit den Absatzrückgang des ersten Halbjahrs 2026 mehr als ausgeglichen. Der US-Markt zeigte zuletzt eine starke Belebung der Kundennachfrage. In den ersten neun Monaten 2026 betrug das Absatzplus von International somit 3 %.
Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hatim dritten Quartal 2026 ein Absatzplus von 5 % verzeichnet. Auch hier wirkte sich das staatliche Kreditprogramm in Brasilien positiv aus. In den ersten neun Monaten 2026 hat VWTB aufgrund des schwachen Auftaktquartals einen Absatzrückgang von 1 % verzeichnet.
Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 9M 2026 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 28. Oktober 2026 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/publikationen
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Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
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|MDAX
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