Europa stellt sich mit Modelloffensive auf Pariser Autoshow gegen China

Paris, 12. Okt (Reuters) - Die ⁠europäische Autobranche meldet sich im Ringen mit chinesischen Anbietern um ihren Heimatmarkt mit einer Modelloffensive und der Hilfe der Europäischen Union zurück. Dutzende neue Autos werden auf der Automesse in Paris vorgestellt, darunter Elektroversionen von Klassikern wie der Ente oder des Bestsellers Tiguan. Die Hersteller begrüßten dabei die Einigung zwischen der EU und China auf Restriktionen bei Hybridautos. Die Importflut von Hybridautos aus China sei "nicht nachhaltig" für Europa, sagte Renault-Chef Francois Provost. Die ‌nun erzielte Regelung sei "besser als ein Handelskrieg". Einem Kommissionsvertreter zufolge soll für Hybridfahrzeuge aus China künftig eine jährliche Obergrenze von zunächst 350.000 Fahrzeugen gelten.

Diese Grenze soll dann jährlich um sechs Prozent erhöht werden, insgesamt habe die Vereinbarung eine Laufzeit von vier Jahren. Damit könnte ⁠der Verkauf von ⁠Hybridautos aus China halbiert werden: Im laufenden Jahr dürften noch 800.000 chinesische Hybride in die EU gebracht werden. Das Abkommen dürfte BYD und die MG-Mutter SAIC am stärksten treffen, weil sie in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres für rund 90 Prozent der importierten Hybridautos stünden, schrieben die Experten von Jefferies. Auf Elektroautos aus China sind bereits seit 2024 Zusatzzölle fällig.

Zudem arbeitet die Europäische Union an "Made in Europe"-Vorgaben. Eine Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland stehe hierbei unmittelbar bevor, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. "Es ist entscheidend für uns, diese europäische Souveränität ‌und die Produktionskapazitäten zu schützen."

Volkswagen-Chef Oliver Blume begrüßte die Einigung am Sonntag. Er sagte, ‌wer in Europa Autos verkaufen wolle, müsse dies zu vergleichbaren Konditionen wie die heimischen Hersteller tun und Arbeitsplätze und Wertschöpfung schaffen. Europas führender Autobauer leidet derzeit massiv unter dem wegbrechenden chinesischen Markt, wo der Absatz im Sommer noch weiter zurückgegangen war. Das drückte die gesamten Verkäufe der Wolfsburger ins Minus. Insgesamt ⁠verkaufte der Konzern, zu dem neben der Kernmarke Volkswagen auch Skoda, Audi, Porsche oder die Nutzfahrzeugtochter Traton gehören, mit gerade einmal knapp 1,9 Millionen ‌Fahrzeugen 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Hoffnungsschimmer ist allerdings das ⁠europäische Geschäft mit Elektroautos. Die Kleinwagen-Familie um den ID.Polo komme gut an, hieß es, bislang seien schon fast 150.000 Bestellungen für die Fahrzeuge eingegangen. Zusätzlichen Schub soll der ID.Tiguan bringen, der als Nachfolger für den ID.4 und den ID.5 in Emden vom Band rollen soll.

CHINESISCHE HERSTELLER AUF EXPORTE NACH EUROPA ANGEWIESEN

Auf der Messe selbst spielen chinesische Hersteller eine so große Rolle ‌wie nie zuvor. Aus der Volksrepublik sind etwa 20 Hersteller vertreten, doppelt so ⁠viele wie vor zwei Jahren. Darunter sind große Spieler ⁠wie BYD oder Chery, aber auch Neuankömmlinge wie Changan oder Aito, die mit den Exporten auf die massiven Überkapazitäten auf ihrem Heimatmarkt reagieren. Weil der US-Markt für die chinesischen Anbieter verschlossen ist, bleibt ihnen Europa als lukratives Ventil. "Wenn sie die Ausfuhren nach Europa aufgeben, sterben sie, weil sie das Geld nirgendwo anders verdienen können", sagte Francois Roudier, Generalsekretär des Welt-Automobilherstellerverbandes OICA.

Im zweiten Quartal stieg der Marktanteil der chinesischen Hersteller in Europa auf 15 Prozent, bei Plug-In-Hybriden lag er sogar bei gut einem Viertel, wie aus Daten des Autoanalysten Matthias Schmidt hervorgeht. Die nun geplanten Obergrenzen für Hybride würden das Geschäft für die chinesischen Hersteller wohl nicht zum Erliegen bringen, sagte Felipe Mundoz, Experte beim Beratungshaus Car Industry Analysis. "Europa ist an einem Punkt, wo es sich entscheiden muss, ob es das tun will, was die ⁠USA machen, oder ob es zulässt, dass die gesamte Branche von den Chinesen aufgekauft wird."

(Bericht von Rachel More, Nick Carey, Gilles Guillaume und Giulio Piovaccari, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)