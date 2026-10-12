Festnahme nach geplantem Anschlag auf Polens Regierungschef

Warschau, 11. ⁠Okt (Reuters) - Nach Hinweisen auf einen geplanten Anschlag auf Polens Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen ‌Mann in den Sechzigern, der in der südpolnischen Region Niederschlesien gefasst worden sei, teilte Innenminister Marcin Kierwinski ⁠am ⁠Sonntag dem staatlichen Nachrichtensender TVP Info mit. "Die Sicherheitsdienste haben ihn durch eine detaillierte Analyse von Inhalten, die online gepostet wurden, aufgespürt", erklärte Kierwinski.

Eine Sprecherin des Innenministeriums teilte mit, dass der für die Sicherheit von ‌Regierungsmitgliedern zuständige Staatliche Schutzdienst (SOP) eine E-Mail ‌mit Informationen über den möglichen Anschlag an die Polizei weitergeleitet habe. Tusk und Kosiniak-Kamysz dankten der Polizei auf ⁠der Kurznachrichtenplattform X für ihr "schnelles und entschlossenes Handeln".

Gewaltverbrechen sind ‌in Polen selten. Das Land ⁠ist jedoch politisch tief gespalten und sieht sich wegen seiner Nähe zum Kriegsschauplatz Ukraine mit Sicherheitsrisiken konfrontiert. Erst im August hatte die Polizei ‌einen 23-jährigen Mann festgenommen, ⁠dem Aufrufe zur Ermordung hochrangiger ⁠polnischer Politiker vorgeworfen wurden. Im Jahr 2024 hatte Tusk berichtet, er habe nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico selbst Drohungen erhalten. Zudem war am Donnerstag im Zuge einer Welle der Gewalt an Schulen ein Hausmeister getötet worden.

(Bericht von Alan Charlish, bearbeitet von Reinhard Becker und Jörn ⁠Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)