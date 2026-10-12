Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.10.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
CLP HoldingsBericht 3. Quartal 2026
NANYA TECHNOLOGYBericht 3. Quartal 2026

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