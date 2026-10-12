HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel wegen Feiertag
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet am Montag wegen des Feiertags "Colombus Day" kein Kassahandel statt. Die Berichterstattung entfällt daher./jkr/mis
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