Huthis greifen saudi-arabische Flughäfen erneut an

Riad, 11. Okt (Reuters) - Die ⁠jemenitischen Huthi-Rebellen haben ihre Angriffe auf Saudi-Arabien ausgeweitet und am Sonntag neben der Hauptstadt Riad auch den Flughafen der Stadt Dammam ins Visier genommen. Die mit dem Iran verbündete Miliz reklamierte einen Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad am Samstag für sich, in dessen Folge 13 Menschen starben und mehr als 300 verletzt wurden. Die Vorfälle legen Schwächen in der saudi-arabischen Luftverteidigung offen, während das Königreich Luftangriffe gegen die Rebellen im Jemen fliegt. Wegen der Sperrung des Flughafens ‌in Riad sitzt auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche in der Hauptstadt Saudi-Arabiens fest.

Am Sonntag traf nach Angaben der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition ein unidentifiziertes Projektil das Terminal 4 des Flughafens in Riad und löste ein Feuer aus. Bei diesem Angriff sei eine noch ungenannte Zahl von Menschen verletzt ⁠worden, teilte die saudi-arabische ⁠Zivilluftfahrtbehörde mit. Die Koalition erklärte zudem, die saudi-arabische Luftabwehr habe einen Marschflugkörper in der Nähe des Flughafens sowie eine Drohne in der saudi-arabischen Ostprovinz abgefangen und zerstört. Der Flughafen Riad bleibt vorerst geschlossen.

ANGRIFFE AUF DAMMAM UND ARAMCO

Der militärische Sprecher der Huthis, Jahja Sari, beanspruchte in einer Fernsehansprache am Sonntag nicht nur den Angriff vom Samstag für die Gruppe, sondern erklärte auch, man habe den Flughafen in Dammam in der saudi-arabischen Ostprovinz sowie zwei Anlagen des Ölriesen Saudi Aramco attackiert. Das Medienbüro der saudi-arabischen Regierung und das Unternehmen reagierten zunächst nicht auf Anfragen.

Die saudi-arabische Zivilluftfahrtbehörde bestätigte jedoch am Sonntag einen Einschlag ‌auf dem Flughafen in Dammam, dem drittgrößten des Landes. Ein Passagier, der sich in einem ‌rollenden Flugzeug befand, berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, ein Projektil sei auf dem Rollfeld neben mehreren geparkten Maschinen eingeschlagen und habe ein Feuer verursacht. Das Flugzeug sei zum Gate zurückgekehrt, die Passagiere hätten das Gelände verlassen müssen.

Die Huthis erneuerten ihre Warnung an Fluggesellschaften und Reisende, saudi-arabische Flughäfen zu meiden: "Wir fordern alle auf, unsere Warnungen ernst zu nehmen, ⁠und Saudi-Arabien trägt die Verantwortung für alle gescheiterten Abfangversuche."

Saudi-Arabien hat seinen Militäreinsatz im Nachbarland Jemen in den vergangenen Wochen verstärkt, nachdem die Huthis im Vormonat ‌strategisch wichtige Gebiete an der Küste des Roten Meeres eingenommen hatten. Die Huthis ⁠erklärten am Sonntag, Saudi-Arabien habe in den vergangenen 24 Stunden 124 Luftangriffe im Jemen geflogen. Das von den Rebellen kontrollierte Außenministerium warnte, weiteres saudi-arabisches Vorgehen werde eine noch härtere Reaktion auslösen. "Wenn der saudi-arabische Feind seine Aggression und Einmischung im Jemen nicht beendet, werden, so Gott will, noch schlimmere Dinge kommen."

US-Präsident Donald Trump sagte am Samstag, die USA erwögen, sich den saudi-arabischen Schlägen gegen die Huthis anzuschließen. ‌Der Konflikt ist eine Ausweitung des umfassenderen Krieges mit dem Iran, den die USA ⁠und Israel im Februar 2026 begonnen hatten.

DEUTSCHE MINISTERIN SITZT FEST

Trotz ⁠der Schließung des Flughafens in Riad begann dort am Sonntag wie geplant eine fünftägige internationale Energiekonferenz. Der italienische Energieminister Gilberto Pichetto Fratin erklärte, er nehme per Video teil. Deutsche Regierungsvertreter versuchten unterdessen, einen Rückflug für Wirtschaftsministerin Katherina Reiche zu organisieren, die sich für das Treffen in Riad aufhielt. Wegen der Sperrung des Flughafens werde ihre ursprünglich für Montag geplante Maschine voraussichtlich nicht starten können, teilte das Ministerium mit.

Die saudi-arabischen Behörden setzten den Präsenzunterricht an allen Schulen in Riad von Sonntag bis Donnerstag aus. Bei dem Angriff am Samstag – dem dritten auf den Flughafen in Riad innerhalb einer Woche – waren 13 Menschen aus verschiedenen Ländern getötet worden, darunter Bürger von Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten, Syrien, Bangladesch und der USA. Die indische Botschaft teilte am Sonntag mit, einer ihrer Staatsangehörigen sei seinen Verletzungen erlegen, womit die Opferzahl von zunächst zwölf stieg. Bei den beiden vorherigen Angriffen auf den ⁠Flughafen in dieser Woche waren bereits vier Menschen ums Leben gekommen.

(Bericht von Jana Choukeir and Maha El Dahan, Timour Azhari, Menna Alaa El-Din, Yasmine Ghania, Sarah El Safty, James Mackenize und Andreas Rinke, bearbeitet von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)