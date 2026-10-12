Was bewegt den Kurs?

Beim Bitcoin steht derzeit ein klarer Wechsel im Kursbild im Vordergrund. Nach dem Bereich von 125.000 bis 126.000 Dollar folgten zunächst dynamische Abgaben und mehrere negative Konsolidierungen. Danach bildete der Kurs eine Bodenformation mit einem Tief, einem kurz tieferen Tief und anschließend einem höheren Tief. Aus dieser Struktur entstand eine trendbeendende Schulter-Kopf-Schulter-Formation, auf die deutliche Aufwärtsdynamik folgte.

Entscheidend ist, dass der Bitcoin erstmals seit Mitte 2025 wieder deutliches Aufwärtsmomentum gezeigt hat. Danach folgte eine positive Konsolidierung, aus der der Kurs nach oben ausgebrochen ist. Aktuell läuft weiterhin eine kleinere Konsolidierung. Solange die Marke von 80.000 Dollar hält, bleiben die Chancen auf einen weiteren Ausbruch nach oben gut.

Auf der Gegenseite steht ein kurzfristiges Risiko im Chart. Der Bitcoin kann auf der Oberseite ein Doppeltop ausbilden, weil der Kurs an einem starken Widerstandsbereich zunächst stoppte. Für den heutigen Tag zeigt der Kurs wieder Druck nach unten. Daraus könnte sich ein erneutes Abwärtsmomentum entwickeln, das den Bitcoin unter 80.000 Dollar führt.

Die jüngsten schnellen Verkäufe von 85.000 auf 80.000 Dollar wirken eher wie ein Abbau gehebelter Positionen als wie eine Reaktion auf KI-Risiken. Innerhalb von 24 Stunden wurden rund eine Milliarde Dollar an Hebelpositionen aus dem Markt genommen. Davon entfielen rund 300 Millionen Dollar auf Bitcoin.

Ein weiterer Risikofaktor bleibt die Sorge, dass KI-Labore auch mit klassischen Computern die elliptische Kurvenkryptografie bei Kryptowährungen knacken könnten. Dieser Punkt begrenzt die positiven Szenarien. Gleichzeitig spricht der Abbau von Hebelwirkung dafür, dass ein überhöhter Einsatz bei aggressiveren Marktteilnehmern reduziert wurde. Für Bitcoin bleibt deshalb das Szenario konstruktiv, solange 80.000 Dollar halten.

Charttechnik

Die zentrale Marke liegt bei 80.000 Dollar. Hält dieser Bereich, kann Bitcoin in Richtung 96.000 bis 97.000 Dollar steigen. Die größeren Widerstände liegen zwischen 97.000 und 100.000 Dollar. Fällt Bitcoin unter 80.000 Dollar, wird der Bereich um 75.000 Dollar zur nächsten Unterstützung.