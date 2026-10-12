Iran: Prüfen immer noch US-Reaktion auf Hormus-Vorschlag

Dubai, 12. ⁠Okt (Reuters) - Im Ringen um eine Öffnung der für den weltweiten Öl- und Gastransport enorm wichtigen Straße von Hormus zeichnen sich weiterhin keine greifbaren Fortschritte ab. Nach Angaben ‌eines Sprechers des iranischen Außenministeriums ist der Iran nach wie vor dabei, die Reaktion der USA auf einen ⁠Vorschlag ⁠der Islamischen Republik zu prüfen. Erst danach werde man über Mittelsleute Washington eine Antwort zukommenlassen. Unterdessen gehe der Nachrichtenaustausch über Vermittler weiter, fügte der Sprecher am Montag auf einer Pressekonferenz hinzu, ohne allerdings Details ‌zu nennen.

Der Iran hatte den USA ‌Mitte September einen Vorschlag zur Wiederöffnung der im Zuge des Kriegs zwischen den beiden Ländern blockierten Meerenge vorgelegt. Wenig ⁠später bestätigte das Land den Eingang einer Antwort der ‌USA. Seither stockt der Prozess ⁠jedoch. Der iranische Sicherheitschef erklärte, die US-Reaktion gehe nicht ausreichend auf die Bedingungen Teherans ein. Ein zentraler Streitpunkt ist die Forderung aus Washington, das ‌iranische Atomprogramm von Beginn ⁠an in die Gespräche einzubeziehen. ⁠Teheran will sich hingegen zunächst auf die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und die Wiederherstellung der Sicherheit in dem Seegebiet konzentrieren, über das bis zum Ausbruch des Kriegs Ende Februar etwa ein Fünftel des weltweiten Handels mit Öl und Flüssiggas abgewickelt wurde.

(Büro Dubai, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)