IRW-News: ACCESS Newswire: Chervon ernennt Randall Durkan zum Vice President of Supply Chain North America

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Chervon ernennt Randall Durkan zum Vice President of Supply Chain North America

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 12. Oktober 2026 / Randy Durkan tritt mit Wirkung zum Montag, dem 12. Oktober 2026, als Vice President of Supply Chain - North America bei Chervon ein und berichtet an CEO Joe Galli.

Randy Durkan bringt über 25 Jahre Erfahrung im Lieferkettenmanagement mit, darunter umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte. Er verfügt über nachweisliche Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Lieferkettenteams und hat durchweg herausragende Serviceleistungen, Bestandsoptimierungen und Kostensenkungen erzielt. Durkan ist dafür bekannt, starke Lieferkettenpartnerschaften mit Schlüsselkunden aufzubauen, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit voranzutreiben und Technologien einzusetzen, um eine erstklassige Lieferkettenleistung zu erzielen.

Er begann seine Karriere im Lieferkettenmanagement in Bentonville, Arkansas, wo er die auf Walmart ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen mehreren Konsumgüterunternehmen unterstützte. Seine Arbeit bei Vi-Jon trug dazu bei, dass das Unternehmen 2008 von Walmart als Supplier of the Year (Lieferant des Jahres) ausgezeichnet wurde.

Anschließend war Durkan sechs Jahre lang als Berater für Lieferkettenmanagement bei Hitachi Consulting tätig und reiste weltweit, um Kunden bei der Verbesserung ihrer Lieferkettenleistung zu unterstützen. Im Jahr 2019 wechselte Randy als SVP of Supply Chain for Consumer Products & Outdoor Power Equipment zu TTI, wo er erneut Leistungen auf einem Niveau erzielte, das einer Auszeichnung als Lieferant des Jahres würdig war.

Zuletzt war Durkan als Vice President of Sales, Inventory, and Operations Planning (SIOP) bei der Apex Tool Group tätig.

Durkan hat einen Bachelor of Science in Business Logistics & International Business von der Penn State University. Er ist außerdem Absolvent des TTI Breakthrough Leadership Program und verfügt über eine Zertifizierung in Produktions- und Bestandsmanagement durch APICS.

Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Randy als VP of Supply Chain für Nordamerika zu Chervon kommt, sagte CEO Joe Galli. Seine erstklassigen Kompetenzen im Supply-Chain-Management, seine Fähigkeiten zur transformativen Integration von KI und seine kundenorientierte Ausrichtung werden uns helfen, unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.

Der Fokus von Chervon auf Kundenservice und Wachstum passt perfekt zu meiner Erfahrung und meinen Kompetenzen, sagte Durkan. Ich freue mich darauf, Chervon dabei zu unterstützen, die Erwartungen der Kunden durch exzellentes Lieferkettenmanagement, leistungsstarke Teamarbeit und KI-Integration zu übertreffen.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, im Zeitalter der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

Pressekontakt:

Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com

QUELLE: Chervon

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