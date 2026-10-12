IRW-News: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold schließt die zuvor angekündigte strategische Kapitalbeteiligung von Trafigura in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ab

IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold schließt die zuvor angekündigte strategische Kapitalbeteiligung von Trafigura in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ab

Toronto, Ontario / 9. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - gibt bekannt, dass die zuvor angekündigte Kapitalbeteiligung durch Urion Investments Holdings Limited (Urion), eine Tochtergesellschaft von Trafigura Canada Limited, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. September 2026 mit dem Titel Osisko Gold gibt formelle Baubeschluss und Entwicklungsupdate für das Cariboo-Goldprojekt bekannt dargelegt, abgeschlossen wurde (die Kapitalbeteiligung). Im Rahmen der Kapitalbeteiligung hat das Unternehmen insgesamt 9.554.141 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) an Urion zu einem Preis von 3,14 US-Dollar pro Stammaktie ausgegeben, was einem Aufschlag von 10 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange in den fünf Tagen vor der Unterzeichnung entspricht; der Bruttoerlös belief sich auf rund 30 Millionen US-Dollar. Die Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung für eine potenzielle Vorauszahlungsfazilität in Höhe von bis zu 120 Millionen US-Dollar dauern weiterhin an.

Im Rahmen der Kapitalbeteiligung hat Urion eine Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung mit dem Unternehmen geschlossen (die Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung), wonach Urion sich verpflichtet hat, seine Stammaktien vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen gemäß den Empfehlungen des Vorstands oder der Geschäftsführung des Unternehmens auszuüben. Die Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung enthält zudem übliche Stillhalte- und Sperrklauseln, die die Möglichkeit von Urion einschränken, für bestimmte Zeiträume weitere Stammaktien zu erwerben oder seine Stammaktien zu veräußern.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalbeteiligung für die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts zu verwenden. Die im Rahmen der Kapitalbeteiligung ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft. Die Kapitalbeteiligung steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Im Zusammenhang mit der Kapitalbeteiligung waren keine Vermittlergebühren oder Provisionen zu zahlen. Nach Abschluss der Kapitalbeteiligung wird das Unternehmen voraussichtlich 315.809.214 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien haben, von denen Urion auf unverwässerter Basis etwa 3,0 % halten wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre. Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Rechtsordnung angeboten oder verkauft werden, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ohne Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (U.S. Securities Act of 1933) oder ohne eine Ausnahmegenehmigung davon oder ohne eine Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser anderen Rechtsordnung oder ohne eine Ausnahmegenehmigung davon unzulässig wäre.

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Bezirksebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiff-Projekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts, das derzeit in Zentral-British Columbia, Kanada, im Bau ist - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo, der zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

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Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die Risiken und Faktoren zu konsultieren, die im jüngsten Jahresabschluss des Unternehmens, im Lagebericht der Geschäftsführung und in anderen öffentlichen Unterlagen offengelegt sind, die unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind. 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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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