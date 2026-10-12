Kanzler: SPD und Grüne müssen Verhandlungen mit Linken in Berlin "sofort" abbrechen

Berlin, ⁠12. Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat SPD und Grüne erneut und sehr energisch aufgefordert, die Koalitionsverhandlungen für eine Landesregierung in Berlin ‌mit der Linkspartei "sofort" zu beenden. "Es gibt eine Mehrheit zusammen mit der CDU im Abgeordnetenhaus ⁠in ⁠Berlin. Diese Mehrheit kann die Bildung einer stabilen Regierung in Berlin auch ermöglichen", sagte der CDU-Chef nach der Präsidiumsklausur seiner Partei am Montag. "Insofern gibt es ‌überhaupt keine Veranlassung, keinen Grund, ‌mit dieser Linkspartei hier in Berlin irgendeine Form der Zusammenarbeit zu suchen." Er hoffe, ⁠dass die SPD "zur Vernunft" komme. Die Linke ‌sei in Berlin "eine besonders ⁠extreme, radikale Linke", fügte Merz hinzu und verwies auf Antisemitismus-Vorwürfe. Er warnte zudem, dass die Bildung einer rot-rot-grünen ‌Landesregierung in Berlin ⁠zur Belastung der schwarz-roten ⁠Koalition auf Bundesebene führen werde.

Linke, SPD und Grüne sondieren derzeit in Berlin die Bildung einer Landesregierung. Rechnerisch gäbe es auch eine Mehrheit für CDU, SPD und Grüne.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)