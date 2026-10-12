Klingbeil kündigt Neuwahl der SPD-Führung an
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas will die SPD auf einem Bundesparteitag Ende des Jahres ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Auf einen entsprechenden Vorschlag habe sich die SPD-Führung geeinigt, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin. Ob er selbst noch einmal antritt, teilte er nicht mit./bw/tam/DP/mis
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