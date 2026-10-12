Klingbeil sagt kurzfristig Indien-Reise ab

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil verzichtet angesichts des Rückzugs seiner Co-Parteivorsitzenden Bärbel Bas auf einen geplanten Besuch in Indien. Wegen der aktuellen Entwicklungen in Berlin müsse Klingbeil seine für heute geplante Reise nach Indien kurzfristig absagen, hieß es aus dem Ministerium. In der Hauptstadt Neu-Delhi waren für Dienstag unter anderem Gespräche mit indischen Regierungsvertretern vorgesehen.

Bas hatte ihren sofortigen Rücktritt vom Parteivorsitz und ihrem Amt als Bundesarbeitsministerin angekündigt./sam/DP/mis

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