Klingbeil sagt nach Bas-Rücktritt Indien-Reise ab

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, ⁠12. Okt (Reuters) - Nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas von ‌allen Ämtern sagt Finanzminister Lars Klingbeil seine Reise nach ⁠Indien ⁠ab, zu der er am späten Montagnachmittag aufbrechen wollte. Dies teilte sein Ministerium mit. Auch ‌seine im Anschluss ‌an Indien geplante Weiterreise zur Jahrestagung der Weltbank ⁠und des Internationalen Währungsfonds ‌in Thailand liegt ⁠damit auf Eis. Bas hatte am Morgen ihren Rücktritt angekündigt und ‌dies ⁠mit der Trauer ⁠über den Tod ihrer Stieftochter begründet.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehengestern, 07:30 Uhr · Acatis
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen
Softwarekonzern
Microsoft-Chef will "Notbremse" in Künstlicher Intelligenzgestern, 11:04 Uhr · dpa-AFX
Microsoft-Chef will "Notbremse" in Künstlicher Intelligenz
Vorbörse 12.10.2026
Dax im Plus erwartet – Ölpreise geben nachheute, 06:04 Uhr · onvista
Dax im Plus erwartet – Ölpreise geben nach
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehengestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen