Klingbeil sagt nach Bas-Rücktritt Indien-Reise ab

Berlin, ⁠12. Okt (Reuters) - Nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas von ‌allen Ämtern sagt Finanzminister Lars Klingbeil seine Reise nach ⁠Indien ⁠ab, zu der er am späten Montagnachmittag aufbrechen wollte. Dies teilte sein Ministerium mit. Auch ‌seine im Anschluss ‌an Indien geplante Weiterreise zur Jahrestagung der Weltbank ⁠und des Internationalen Währungsfonds ‌in Thailand liegt ⁠damit auf Eis. Bas hatte am Morgen ihren Rücktritt angekündigt und ‌dies ⁠mit der Trauer ⁠über den Tod ihrer Stieftochter begründet.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)