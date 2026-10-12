Klingbeil sagt nach Bas-Rücktritt Indien-Reise ab
Berlin, 12. Okt (Reuters) - Nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas von allen Ämtern sagt Finanzminister Lars Klingbeil seine Reise nach Indien ab, zu der er am späten Montagnachmittag aufbrechen wollte. Dies teilte sein Ministerium mit. Auch seine im Anschluss an Indien geplante Weiterreise zur Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds in Thailand liegt damit auf Eis. Bas hatte am Morgen ihren Rücktritt angekündigt und dies mit der Trauer über den Tod ihrer Stieftochter begründet.
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)