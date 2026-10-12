Knockout-Produkte: Woran Banken wirklich verdienen! | Boerse Stuttgart
Woran verdienen Banken bei Knockout-Produkten wirklich – und verdient die Bank, wenn der Anleger verliert? Annchristin Jahnel (HSBC) und Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) erklären Schritt für Schritt, wie Hebelprodukte aufgelegt, bepreist und abgesichert werden.
📈 Exklusive Artikel: Hier findest du den im Video angesprochenen Blogbeitrag: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/anlegerclub/finanzblogger-beitraege/
► Darum geht's im Video:
Hebelprodukte gelten oft als kompliziert. In diesem Video gibt Annchristin Jahnel von der HSBC transparente Einblicke in die Bepreisung und Emission von Knockout-Zertifikaten. Sie erklärt, wie Prüfprozesse und Liquiditäts-Screenings ablaufen und warum ein Hebel von 2 oder 3 eher einem Wertpapierkauf auf Kredit gleicht als purem Zocken. Dabei räumt sie mit dem Mythos auf, dass die Bank am Knockout des Kunden verdient – stattdessen muss sich der Emittent selbst absichern. Anleger erfahren zudem, wie sich die Emittentenmarge, das Aufgeld als Versicherungstopf und die täglichen Finanzierungskosten bei einem Open-End-Turbo zusammensetzen. Abschließend gibt es Tipps, worauf beim Handel von Knockout-Produkten mit eingebautem Stop-Loss zu achten ist, um das Depot optimal zu steuern.
Timestamps:
00:00 ► Einführung in Knockout-Produkte und deren Bedeutung
01:57 ► Wie Banken Produkte auf Basis von Aktien wie SpaceX auflegen
03:49 ► Risiken und Chancen von Hebelprodukten für Privatanleger
05:48 ► Kostenstrukturen: Margen, Spread und Emittentenprofit
08:11 ► Marktmechanismen, Liquidität und Vergleich der Emittenten
10:07 ► Risikoabsicherung und Versicherung bei volatilen Aktien
11:58 ► Verständnis der Laufzeiten und Szenarien bei Hebelprodukten
14:08 ► Transparenz, Kosten und Fragen bei der Produktwahl
16:08 ► Wichtigkeit der Beratung und Kontaktmöglichkeiten bei Banken
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🕐 Das Video wurde am 12.10.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
HSBC Holdings
WKN: 923893 | ISIN: GB0005405286
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/923893-hsbc-holdings
SpaceX
WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a42d4f-spacex