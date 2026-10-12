Berlin, 11. ⁠Okt (Reuters) - Deutschland sollte sich laut dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer aktiv für eine Friedenslösung in der Ukraine einsetzen. Er halte die Position der früheren grünen Außenministerin Annalena Baerbock für ‌falsch, wonach es nicht die Zeit für Diplomatie, sondern für Waffenlieferungen sei, sagte der CDU-Politiker am Sonntag im ZDF: "Wir ⁠sehen jetzt ⁠nach vier Jahren, wohin das geführt hat - in eine Katastrophe." Gleichzeitig mache US-Präsident Donald Trump "ringsherum" Geschäfte. "Das schlägt dem Fass ja wirklich den Boden aus", fügte er hinzu. Deutschland halte hingegen eine Fahne hoch: "So geht es nicht. Wir ‌brauchen einen anderen Antritt und wir als ‌Deutsche müssen diejenigen sein, die da auch einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Waffenstillstand jetzt kommt", sagte Kretschmer.

Laut US-Präsident Donald ⁠Trump haben Russland und die Ukraine einer Vereinbarung zugestimmt, die ‌er als "Energie-Waffenruhe" bezeichnet. Der ukrainische ⁠Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben im Vorfeld nichts davon gewusst. Er sei jedoch bereit, eine solche Vereinbarung zu akzeptieren, sollten die Russen zustimmen, ‌sagt Selenskyj in einem Interview ⁠des US-Nachrichtenportals "Axios".

Trump hatte einen Stopp ⁠der ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien verlangt und sich überdies für eine Ablösung Selenskyjs ausgesprochen. Am Freitag hatte er auch Diesel-Lieferungen aus dem mit internationalen Sanktionen belegten Russland angekündigt. Moskau hat demnach zugestimmt, in einem ersten Schritt mehr als 300.000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt bereitzustellen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)