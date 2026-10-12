Der Dax hat zum Wochenstart an seine Gewinne vom Freitag angeknüpft. Der deutsche Leitindex stieg am Montag letztlich um 0,8 Prozent auf 25.278 Punkte. Damit setzte er sich zwar noch etwas weiter von der in der Vorwoche mehrfach unterschrittenen 25.000-Punkte-Marke ab.

Die derzeit abwärtsgerichtete 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend blieb aber zunächst eine zu hohe Hürde. Der MDax legte zu Wochenbeginn 0,4 Prozent auf 30.104 Zähler zu.

Aus Sicht von Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets steht die jüngste Entspannung am Aktienmarkt auf wackligen Beinen. Er verwies unter anderem auf Sorgen um die Finanzierung der großen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI), die hohen Staatsanleihe-Renditen und die teure Energie.

Plus Studie von Bain & Company Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen heute · 12:30 Uhr · onvista

Die Ölpreise legten nach zwischenzeitlichen Verlusten im Tagesverlauf wieder zu. Bei den Anlegern kam aber gut an, dass sich Bundeskanzler Friedrich Merz für eine Senkung der Stromsteuer aussprach.

Rüstungswerte am Montag gefragt

Besonders die Aktienkurse von Rüstungsunternehmen legten am Montag klar zu. Hintergrund ist ein positiver Morgan-Stanley-Kommentar zu den Aussichten der Branche.

Im Dax gewann die Aktie von Rheinmetall 2,5 Prozent und war damit größter Tagesgewinner. Auch im MDax schaffte es mit Hensoldt ein Rüsrtungskonzern ganz nach vorn. Die Aktien gewannen letztendlich knapp sechs Prozent.

Die Analysten der US-Bank rechnen im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem diesjährigen Haushalt. Dies könnte zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele im Jahr 2027 stärken, hieß es.

Nordex überrascht mit starkem Auftragseingang

Im MDax zählen zudem die Aktien von Nordex zu den großen Gewinnern. Nach überraschend guten Auftragseingängen des Windturbinen-Herstellers haben sie sich mit einem Tagesplus von am ende dreieinhalb Prozent von ihrem in der Vorwoche erreichten Tiefstand seit Ende Februar weiter erholt.

Bereits am vergangenen Freitag waren sie höher aus dem Handel gegangen. Nordex hatte am Montagmorgen für das dritte Quartal deutlich mehr Bestellungen gemeldet als ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging jedoch zurück.

Der Weg in Richtung 39 Euro hinaus dürfte aber zunehmend schwieriger werden. Denn dort verläuft nicht nur die gleitende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, sondern auch die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Knapp über 40 Euro bremsen zudem die 90-Tage-Mittelfristlinie und auch die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend.

(mit Material von dpa-AFX)

Du suchst Inspiration für deine eigene Geldanlage? In den Experten-Musterdepots von onvista kannst du dir anschauen, wie erfahrene Anleger ETF-, Aktien- und Krypto-Depots zusammenstellen. Jetzt abonnieren!