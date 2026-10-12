Machtkampf in Pakistan - Spitzenpolitiker aus Partei von Ex-Premier festgenommen

Islamabad, 12. ⁠Okt (Reuters) - Die pakistanische Regierung verschärft ihr Vorgehen gegen die Partei des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan. Sie ließ am Montag mehrere Spitzenpolitiker der PTI festnehmen. Am Sonntag hatte Präsident Asif Ali Zardari bereits den Notstand in ‌der an Afghanistan grenzenden Provinz Khyber Pakhtunkhwa ausgerufen und die dort von der Khan-Partei gestellte Regionalregierung suspendiert. Als Grund wurde angeführt, ⁠die PTI ⁠unternehme nicht genug gegen islamistische Gewalt. Das Khan-Lager wies dies zurück. Es warf der Regierung vor, sie wolle in Wahrheit einen geplanten Marsch von Khans Anhängern auf die Hauptstadt Islamabad verhindern. Die Demonstranten wollen mit dem Protestzug die Freilassung des 74-jährigen Khan erwirken. ‌Auch drei Schwestern Khans sowie Hunderte seiner Unterstützer ‌waren in Gewahrsam genommen worden.

Bei den am Montag vorläufig Festgenommenen handelt es sich nach Angaben eines Vertreters der PTI um Provinz-Regierungschef Sohail Afridi sowie ⁠einige seiner Kabinettsmitglieder. Die Suspendierung der Provinzregierung hat die Konfrontation zwischen ‌dem Lager des früheren Kricket-Stars Khan ⁠und der vom einflussreichen Militär gestützten Regierung verschärft.

Die Verfassung Pakistans erlaubt es der Zentralregierung, während eines Notstands die Kontrolle von den Provinzbehörden zu übernehmen. Im Vorfeld waren Verhandlungen zwischen der ‌Regierung von Ministerpräsident Shehbaz Sharif ⁠und der PTI gescheitert.

Khan befindet sich ⁠wegen mehrerer Vergehen, die ihm zur Last gelegt werden, seit einigen Jahren in Haft. Die Vorwürfe reichen von Korruption bis Machtmissbrauch. Er selbst hat sich als politischen Gefangenen bezeichnet, was die Regierung zurückweist. Zuletzt haben Khans Anhänger verstärkt seine Freilassung gefordert. Die bislang letzte groß angelegte Protestaktion der PTI vor zwei Jahren endete in tödlichen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften.

(Bericht von Asif Shahzad, geschrieben von ⁠Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)