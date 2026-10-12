Märkte heute

Mercedes: Kursziele sinken, Oracle & OpenAI-Risiko, Microsoft mit KI-PCs

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Aroundtown, Nordex, Mercedes-Benz, Bitcoin, Delta Air Lines, Meta, Celestica, Apple, Oracle und Microsoft.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Mercedes-Benz – Analysten uneins!

Gleich drei Analystenhäuser haben ihre Kursziele für Mercedes-Benz gesenkt. Doch während einige weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial sehen, bleiben andere skeptisch. Ist die Aktie nach den deutlichen Kursverlusten inzwischen attraktiv bewertet oder gibt es gute Gründe für die Zurückhaltung?

Oracle – Wird OpenAI zum Milliardenrisiko?

Oracle setzt große Hoffnungen auf den Ausbau seiner KI-Infrastruktur und die Partnerschaft mit OpenAI. Doch neue Zahlen werfen Fragen zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit der ambitionierten Pläne auf. Wie groß ist das Risiko für Oracle und seine Aktionäre wirklich?

Microsoft – Die nächste KI-Revolution auf dem PC?

Microsoft und Nvidia präsentieren neue leistungsfähige KI-PCs, die anspruchsvolle Anwendungen direkt auf dem Gerät ermöglichen sollen. Was steckt hinter der neuen Technologie und könnte daraus ein zusätzlicher Wachstumstreiber für beide Unternehmen entstehen?

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