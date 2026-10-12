Merz informiert über Ergebnisse der CDU-Führungsklausur

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den zweitägigen Beratungen der CDU-Führung informiert Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz am Montag zusammen mit Generalsekretärin Franziska Hoppermann über die Ergebnisse. Das Treffen war nach den drei krachenden Niederlagen der Partei bei den Landtagswahlen im September angesetzt worden, die die Partei in eine der schwersten Krisen ihrer Geschichte gestürzt haben.

Die Klausur des Parteipräsidiums hatte am frühen Sonntagnachmittag begonnen. Am Montag sind weitere Sitzungen des Präsidiums mit seinen etwa 25 Mitgliedern (09.00 Uhr) und des deutlich größeren Vorstands (11.00 Uhr) geplant. Für 13.30 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Merz und Hoppermann angesetzt.

Zum Auftakt der Beratungen hatte die Generalsekretärin betont, dass die Klausur nicht als "Wunderwaffe", sondern als Beginn eines Prozesses zu verstehen sei, um zu alter Stärke zurückzufinden. In den bundesweiten Umfragen ist die CDU seit der Bundestagswahl im Februar vergangenen Jahres von 28,5 auf um die 20 Prozent abgestürzt. Vor sechs Jahren kam sie noch an die 40-Prozent-Marke heran.

CDU will "Lebenswirklichkeit der Menschen" anders adressieren

Es gehe nun darum, Vertrauen zurückzugewinnen, dabei die Modernisierung des Landes nicht aus dem Blick zu verlieren und die "Lebenswirklichkeit der Menschen anders zu adressieren".

Die CDU war am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern erstmals aus einem Landtag geflogen. In Berlin wurde sie am selben Abend von der Linken von Platz eins verdrängt, die jetzt versucht, eine Regierung mit SPD und Grünen zu bilden. Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt hatte die Partei zwei Wochen zuvor fast 20 Prozentpunkte verloren. Dort stellt sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund nun im Dezember zur Wahl für das Ministerpräsidentenamt./mfi/DP/he