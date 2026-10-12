Merz weist Trumps Russland-Initiative klar zurück

Berlin, ⁠12. Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich deutlich gegen den Diesel-Deal von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gestellt. "Für Europa kommt ‌eine solche Entscheidung nicht infrage", sagte Merz am Montag in Berlin. "Russland wird nur unter Druck ⁠ernsthaft verhandeln." ⁠Man müsse den Druck auf Moskau im Gegenteil noch verstärken. Zu Trumps Vorstoß eines Waffenstillstands für Angriffe auf Energieinfrastruktur sagte Merz nur, dass Russland die rücksichtslosen Angriffe gegen die ‌zivile Energieversorgung der Ukraine danach ‌noch verstärkt habe. "Präsident Selenskyj kann sich in dieser Lage auf Deutschland verlassen", fügte Merz zugleich mit ⁠Blick auf Trumps Aufforderung hinzu, dass die Ukraine ‌einen neuen Präsidenten brauche. ⁠Man werde weiter für einen gerechten und dauerhaften Frieden arbeiten, "der die Freiheit der Ukraine und die Sicherheit Europas zugleich wahrt". Merz ‌erinnerte daran, dass ⁠Trump schon zu Beginn seiner ⁠zweiten Amtszeit behauptet habe, er könne den Krieg in wenigen Tagen beenden. Er werde nach Berlin zu einem neuen Treffen der "Koalition der Willigen" einladen, weil man kein neutraler Vermittler, sondern Unterstützer der Ukraine sei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)