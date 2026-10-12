Merz will Senkung der Stromsteuer

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Berlin, ⁠12. Okt (Reuters) - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz will einen schnellen Wechsel an der Spitze des Bundesarbeitsministeriums und eine Senkung der Energiesteuer ‌auf die europäisch vorgeschriebene Mindesthöhe. "Ich werde dem Bundespräsidenten heute vorschlagen, Alexander Schweitzer zum ⁠Bundesminister ⁠für Arbeit und Sozialordnung zu ernennen", sagte der CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin mit Blick auf die SPD-Nominierung des früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten. Er hoffe auf eine ‌zügige Verabschiedung der Gesetzesvorhaben ‌der Regierung. Zugleich betonte er, dass die CDU Spielräume im Bundeshaushalt nutzen wolle, um ⁠die Stromsteuer zu senken.

"Diese Spielräume kann es ‌geben, wenn sich das ⁠Wachstum verfestigt und verstetigt", sagte er. Die Wachstumserwartung sei von 0,5 Prozent auf 1,3 Prozent gestiegen. Für das ‌nächste Jahr ⁠werde ein Wachstum von 1,1 ⁠Prozent erwartet. Ein Prozent Wachstum bedeute etwa fünf Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen für den Bund - genau die Summe, die man für die Senkung der Energiesteuer brauche.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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