Merz zollt Bas Respekt und dankt für ihr Engagement

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Berlin, ⁠12. Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der am Montag zurückgetretenen Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) seinen ‌Respekt ausgesprochen. Bas und er hätten in der Bundesregierung "vertrauensvoll zusammengearbeitet", ⁠schrieb ⁠der CDU-Chef am Montag auf der Online-Plattform X. Er danke ihr für ihr Engagement. "Ihre Entscheidung verdient Respekt." ‌Als Vater und Großvater ‌könne er nur erahnen, wie schwer dieser Verlust wiege. ⁠Er wünsche ihr und ihrer ‌Familie viel Kraft.

Bas ⁠hatte ihren Rücktritt als Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin am Morgen mit der Trauer über ‌den ⁠Tod ihrer Stieftochter sowie ⁠mit Angriffen auch aus den Reihen des Koalitionspartners Union begründet.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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