Merz zollt Bas Respekt und dankt für ihr Engagement
Berlin, 12. Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der am Montag zurückgetretenen Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) seinen Respekt ausgesprochen. Bas und er hätten in der Bundesregierung "vertrauensvoll zusammengearbeitet", schrieb der CDU-Chef am Montag auf der Online-Plattform X. Er danke ihr für ihr Engagement. "Ihre Entscheidung verdient Respekt." Als Vater und Großvater könne er nur erahnen, wie schwer dieser Verlust wiege. Er wünsche ihr und ihrer Familie viel Kraft.
Bas hatte ihren Rücktritt als Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin am Morgen mit der Trauer über den Tod ihrer Stieftochter sowie mit Angriffen auch aus den Reihen des Koalitionspartners Union begründet.
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)