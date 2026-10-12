Microsoft: Ich sehe die Aktie schnell bei 570 Dollar

Was bewegt die Aktie?

Microsoft zeigt aktuell einen klaren Turnaround. Die Aktie hat die Tiefs bei 350 Dollar gehalten. Dieser Bereich bleibt der zentrale Referenzpunkt für das übergeordnete Bild. Solange der Kurs darüber liegt, bleibt die Bewegung nach dem ersten dynamischen Anstieg konstruktiv.

Der Ausbruch aus der Dreiecks-Konsolidierung liefert den technischen Rahmen. Zunächst rückt der Bereich um 550 Dollar in den Fokus. Ein weiterer Schritt über 555 Dollar würde das Bild zusätzlich stärken. Für den normalen Verlauf wäre ein Anstieg bis 550 Dollar, danach eine konstruktive Konsolidierung und anschließend ein weiterer Ausbruch ein sauberer Ablauf.

Operativ kommt ein neues KI-Hardware-Thema hinzu. Microsoft arbeitet mit Nvidia an KI-PCs für lokale Anwendungen. Zum bestehenden Softwarebereich kommt damit Hardware für KI-Anwendungen. Dazu zählen Stand-PCs und der Surface Laptop Ultra als neues High-End-Gerät für lokale KI-Endanwendungen, Softwareentwicklung und kreative Arbeitsprozesse.

Technisch setzt dieses Angebot auf das Nvidia RTX Spark System. Die Ausstattung reicht bis zu 128 Gigabyte Arbeitsspeicher. Damit erweitert Microsoft das Angebot um KI-fähige Hardware. Genau dieses zusätzliche Thema passt zur jüngsten Kursbewegung.

Charttechnik

Besonders wichtig war die Reaktion nach der meldungsbedingten Verkaufsbewegung wegen falscher Meldungen zu Open-AI-Umsätzen. Nachdem diese Meldungen als falsch galten, stieg die Microsoft-Aktie am Freitag um 2,4 Prozent. Der Anstieg fiel größer aus als der Rückgang am Donnerstag und brachte den Kurs wieder über die alten Hochs. Das ist der Kern des positiven Szenarios.

Die Marke von 350 Dollar ist die zentrale Untergrenze des Szenarios. Oberhalb davon bleibt der Weg zunächst Richtung 550 Dollar offen. Ein Ausbruch über 555 Dollar würde das Ziel 570 Dollar stützen. Aus der rund 200 Dollar breiten Bewegung ergibt sich im größeren Bild ein mögliches Ziel um 750 Dollar.

Martins Einschätzung

Das positive Szenario steht auf zwei Elementen: gehaltene Tiefs bei 350 Dollar und eine starke Reaktion nach der Verkaufsbewegung. Die 2,4-Prozent-Bewegung am Freitag, größer als der Rückgang am Donnerstag, bestätigt die relative Stärke. Daher bleibt ein schneller Lauf Richtung 570 Dollar und darüber das bevorzugte Szenario.