Mittelstand hofft auf Strukturreformen unter künftigem Arbeitsminister Schweitzer

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠12. Okt (Reuters) - Der deutsche Mittelstand hofft auf rasche Reformen unter dem designierten Arbeitsminister Alexander Schweitzer. "Für den Mittelstand ‌gilt es nun, die wichtigen Strukturreformen zügig umzusetzen", sagte Matthias Bianchi ⁠vom ⁠Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Die sozialen Sicherungssysteme müssen verlässlich und finanzierbar bleiben." Schweitzer selbst habe betont, wie eng wirtschaftliche ‌Stärke, Investitionen und gute ‌Arbeitsplätze zusammenhingen. Der eingeschlagene Reformkurs müsse mit vollem Einsatz und Tempo ⁠vorangetrieben werden.

Die SPD hat den früheren ‌rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Schweitzer ⁠für die Nachfolge an der Spitze des Arbeitsministeriums benannt. Zuvor hatte die bisherige Amtsinhaberin Bärbel ‌Bas (SPD) ihren ⁠Rücktritt erklärt. Man habe ⁠Bas "als faire und streitbare Gesprächspartnerin erlebt, die dem Mittelstand offen begegnet ist und den Dialog konstruktiv geführt hat, auch bei unterschiedlichen Positionen", sagte DMB-Vertreter Bianchi.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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