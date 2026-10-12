N26 holt Branchenveteran Heß als Finanzvorstand

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München, ⁠12. Okt (Reuters) - Der erfahrene Bankmanager Marc Heß wird neuer Finanzvorstand der Digitalbank N26. Der Aufsichtsrat bestellte den 53-Jährigen zum ‌Nachfolger von Arnd Schwierholz, der sein Amt Ende August niedergelegt hatte, wie die ⁠Bank ⁠am Montag in Berlin mitteilte. Heß war zuletzt von 2018 bis 2024 Finanzvorstand des Wiesbadener Immobilienfinanzierers Aareal Bank und hatte die Übernahme durch ‌Finanzinvestoren zum Ausstieg genutzt. Zuvor ‌war er elf Jahre lang Finanzvorstand der Deutschen Postbank.

"Mit seiner Ernennung sind ⁠alle Positionen im Vorstand der Digitalbank besetzt", ‌sagte N26-Aufsichtsratschef Andreas ⁠Dombret. Die Digitalbank liegt seit längerem im Clinch mit der deutschen Bankenaufsicht BaFin. Zuletzt hatte es im ‌Vorstand und ⁠im Aufsichtsrat mehrere Wechsel ⁠gegeben. "Marc Heß' umfassende Kompetenzen werden zum Erfolgskurs von N26 beitragen - insgesamt ist das Unternehmen damit für die Zukunft noch stärker aufgestellt", sagte Dombret.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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