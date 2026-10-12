Neue Wind- und Solaranlagen benötigen deutlich weniger Förderung

Berlin, 12. ⁠Okt (Reuters) - Der Bau neuer Wind- und Solaranlagen verursacht einer Studie zufolge deutlich geringere Förderkosten als der bestehende Anlagenpark. Der Zuschussbedarf je Kilowattstunde Strom liege bei neuen Anlagen um fast 90 Prozent niedriger als bei den bereits geförderten Anlagen. Dies geht aus einer ‌am Montag veröffentlichten Untersuchung des Beratungsunternehmens enervis im Auftrag des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE) NRW hervor. Die öffentliche Debatte wird jedoch von den Gesamtkosten geprägt. So verweist ⁠Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ⁠regelmäßig auf die hohe Belastung für den Bundeshaushalt. Dort sind für 2026 gut 16 Milliarden Euro zur Ökostrom-Förderung eingeplant.

Die Studie beziffert den jährlichen Förderbedarf für neue Anlagen, die seit Anfang 2025 einen Zuschlag erhalten haben, auf rund 400 Millionen Euro. Dem stünden Kosten von etwa 14,8 Milliarden Euro für das Bestandsportfolio gegenüber. ‌Die Differenz sei wesentlich durch die hohen Vergütungszusagen für ‌Altanlagen zu erklären, während neue Anlagen über Ausschreibungen mit niedrigeren Zuschlagswerten finanziert würden. Besonders niedrig sei der Förderbedarf bei neuen Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit 0,43 Cent je Kilowattstunde. Bei Windkraft an ⁠Land seien es 0,61 Cent, bei PV-Dachanlagen 2,24 Cent.

Die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), ‌Ursula Heinen-Esser, forderte eine differenziertere Debatte. "Eine Argumentation ⁠mit den EEG-Gesamtzahlungen ist kein geeigneter Maßstab für die tatsächlichen Kosten des heutigen Zubaus", sagte sie. Wer über die Kosten der Energiewende spreche, müsse zwischen früheren Vergütungsniveaus und dem heutigen Förderrahmen unterscheiden. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) habe sich ‌von einem Förderregime zu einem Instrument ⁠zur Absicherung von Investitionen gewandelt.

Die Studie erscheint ⁠mitten im Streit zwischen Reiche und der Erneuerbaren-Branche über die geplante EEG-Reform und das sogenannte Netzpaket. Reiche will die Förderung neuer Anlagen begrenzen und die Direktvermarktung von Strom ausweiten. Zudem sollen Betreiber in besonders belasteten Netzgebieten bei einer zeitweisen Abschaltung ihrer Anlagen bis zu sechs Jahre lang teilweise keine Entschädigung mehr erhalten. Die Erneuerbaren-Branche warnt vor Investitionshemmnissen und einer Verlangsamung des Ausbaus von Wind- und Solarenergie. Über die Details der Gesetze verhandeln derzeit die Experten von Union ⁠und SPD im Bundestag.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)