Was bewegt die Aktie?

Die Nordex-Aktie startete mit einem deutlichen Kursplus in den Handel. Zwischenzeitlich lag der Gewinn bei rund 3,5 bis fast vier Prozent. Ein Teil davon wurde jedoch schnell wieder abgegeben. Dieses Verhalten ist wichtig, weil positive Nachrichten damit nur begrenzt in steigende Kurse umgesetzt werden.

Der Kursrückgang der vergangenen sechs Monate bleibt erheblich. Vom Hoch bei knapp 52 Euro fiel die Aktie im Tief bis auf 34 Euro. Auf dem aktuellen Niveau um 35 bis 36 Euro wirkt Nordex im Vergleich zum Jahresanfang deutlich günstiger bewertet. Damals lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei rund 24, jetzt liegt es bei etwa zwölf für die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate.

Damit ist die Bewertung deutlich stärker zurückgekommen als der Aktienkurs. Das spricht mittelfristig für attraktive Einstiegskurse, zumal Nordex operativ gut aufgestellt wirkt. Die günstige Bewertung allein reicht aber aktuell nicht aus, um die Aktie sofort wieder in eine stabile Aufwärtsbewegung zu bringen.

Der Auftragseingang im dritten Quartal liefert dafür grundsätzlich eine starke Grundlage. Nordex steigerte die Bestellungen um rund 30 Prozent auf mehr als 2,8 Gigawatt. Bestellt wurden 427 Windkraftanlagen in zehn Ländern. Neben Deutschland zählen die USA und die Türkei zu den wichtigsten Märkten.

Auch das Preisumfeld wirkt stabil. Nordex erhält also nicht nur viele Aufträge, sondern diese Aufträge kommen zu vernünftigen Preisen herein. Genau deshalb fällt die Kursreaktion kritisch ins Gewicht: Wenn Anleger höhere Kurse weiter für Verkäufe nutzen, bleibt die Aktie kurzfristig belastet.

Charttechnik: Veränderter Charakter

Charttechnisch hat die Aktie ihren Charakter verändert. Nach dem klaren Anstieg bis in den Bereich von 51,70 Euro folgte eine negative Umkehrkerze. Danach fiel der Kurs unter frühere Tiefs, der Versuch neuer Hochs scheiterte, und die Aktie befindet sich in einer intakten Abwärtsbewegung.

Die heutige Erholung testete frühere Ausbruchsniveaus und damit einen wichtigen Widerstandsbereich. Dort kam die Aktie zunächst nicht weiter. Solange dieser Bereich bremst und Kursgewinne rasch verkauft werden, bleibt das kurzfristige Chartbild angespannt.

Martins Einschätzung

Nordex wirkt als Unternehmen gut aufgestellt, und die Bewertung ist inzwischen attraktiv. Trotzdem zählt kurzfristig das Marktverhalten: Positive Auftragsdaten und ein niedrigeres Kurs/Gewinn-Verhältnis führen aktuell noch nicht zu nachhaltiger Stärke. Solange höhere Kurse zum Ausstieg genutzt werden, bleibt Vorsicht die bessere Haltung.