NVIDIA vor Mega-Deal. Banken und Inflation werden zum Börsentest.

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die Wall Street startet verhalten in eine Woche mit gleich mehreren Belastungsproben. Die Futures tendieren nahezu unverändert, während der US-Anleihemarkt wegen Columbus Day geschlossen bleibt. Brent notiert nach der erneuten Eskalation zwischen Saudi-Arabien und den Huthi bei rund 105 US-Dollar. Ein Angriff auf den Flughafen von Riad mit mindestens zwölf Toten hat die Sorge vor einer weiteren Ausweitung des Konflikts verstärkt. Gleichzeitig stehen in dieser Woche die September-Verbraucher- und Erzeugerpreise sowie die Zahlen von JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo und Morgan Stanley an. Im Technologiesektor nimmt der KI-Wettlauf Fahrt auf. Nvidia verhandelt über die Übernahme von Reflection AI für möglicherweise mehr als 25 Milliarden US-Dollar, während Amazon den KI-Softwareentwickler Decart für rund sieben Milliarden US-Dollar kaufen könnte. Wir sehen zudem erste Warnzeichen auf der Finanzierungsseite: Die Ausgabe KI-bezogener Schulden ist im September deutlich zurückgegangen. Ein mögliches Signal, dass der Markt angesichts der Flut neuer Finanzierungen selektiver wird.

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