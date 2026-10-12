Ölpreisrückgang und EU-China-Deal stützen Dax

Frankfurt, 12. ⁠Okt (Reuters) - Ein leichter Ölpreisrückgang und eine Entspannung im Handelsstreit zwischen der EU und China geben dem Dax Rückenwind. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag ein halbes Prozent höher ‌bei 25.206,95 Punkten. Die Preise für Nordsee-Rohöl Brent und US-Leichtöl WTI lagen jeweils rund ein Prozent tiefer bei 104,02 ⁠und 90,93 ⁠Dollar je Fass (159 Liter).

"Die Aussicht auf russische Diesellieferungen in die USA nimmt etwas Druck von den internationalen Energiemärkten", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben vom Freitag mit dem ‌russischen Präsidenten Wladimir Putin auf umfangreiche Diesellieferungen ‌geeinigt. Politisch bleibe die Entwicklung jedoch brisant, da sich damit auch die Kräfteverhältnisse im Ukraine-Krieg verschieben könnten, sagte Lipkow. Auch die ⁠Lage im Nahen Osten bleibt angespannt: Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben ‌ihre Angriffe auf Saudi-Arabien ausgeweitet.

Bei ⁠den Einzelwerten griffen Anleger vor allem bei Automobilaktien zu. Für Auftrieb sorgte eine Einigung zwischen Europa und China über Exportbeschränkungen für Hybridautos. "Besonders die europäischen Automobilwerte könnten ‌davon profitieren", erläuterte Lipkow. Die ⁠Aktien von Porsche SE, Volkswagen ⁠und Mercedes-Benz rückten um jeweils rund 1,5 Prozent vor.

Gefragt waren auch die Aktien von Nordex. Der Windkraftanlagenbauer hat im dritten Quartal zahlreiche Aufträge eingeheimst, was die Papiere um drei Prozent nach oben trieb.

Aus den Depots flogen hingegen die Titel von Aroundtown, die nach einer Herabstufung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs 2,6 Prozent einbüßten.

(Bericht von Sanne Schimanski, ⁠redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)