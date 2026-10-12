Original-Research: Rubean AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Rubean AG - von Montega AG

12.10.2026 / 15:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Rubean AG

     Unternehmen:               Rubean AG
     ISIN:                      DE0005120802

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.10.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Tim Kruse, CFA

Ein ungeschliffener Rubean im wachsenden SoftPOS-Markt

Die Münchner Rubean AG ist ein spezialisierter Anbieter von
Software-Point-of-Sale-Lösungen (SoftPOS). Die Software macht handelsübliche
Smartphones, Tablets und mobile Unternehmensgeräte zum Bezahlterminal für
sichere, kontaktlose Kartenzahlungen. Der Vertrieb erfolgt überwiegend
indirekt über Banken, Acquirer und Kassensystemanbieter. Rubean erzielt
dabei wiederkehrende Software- und Transaktionsentgelte sowie Erlöse aus dem
Weiterverkauf von Hardware.

Der globale SoftPOS-Markt dürfte ausgehend von etwa 0,4 Mrd. USD in 2025 bis
Anfang der 2030er Jahre um rund 18% p.a. wachsen. Treiber sind die
Etablierung kontaktloser Zahlungen, flexiblere Einsatzmöglichkeiten,
geringere Kosten als bei klassischen Terminals sowie Mehrwertdienste wie
Backup-Kassen oder Authentifizierungsdienste. Rückenwind liefert zudem der
Erneuerungszyklus der während der Pandemie erworben Terminals und die in
Deutschland geplante Pflicht zu einer digitalen Zahlungsoption.

Nach einer Konsolidierungswelle zählt Rubean zu den wenigen verbliebenen
unabhängigen Spezialisten. Die Anbindung an nationale Zahlverfahren wie
girocard und Redsys, die umfassende PCI-MPoC-Zertifizierung, die
Acquirer-Unabhängigkeit und eine hohe Verfügbarkeit bilden klare
Wettbewerbsvorteile. Dass diese im Markt anerkannt werden, belegt das breite
Netzwerk aus Partnern und Kunden wie den Sparkassen, BBVA, Deichmann oder
Correos. Zudem hält die CCV-Gruppe, seit 2025 Teil von Fiserv, als
strategischer Ankeraktionär rund 25% der Anteile.

In den vergangenen Jahren stand insbesondere die Entwicklung der Technologie
sowie der Aufbau des Partnernetzwerks im Fokus. Mit dem langjährigen
Computop-CEO Stephan Kück konnte Rubean ein echtes Schwergewicht der Branche
als Co-CEO verpflichten, der nun den Vertrieb gezielt stärkt. Wesentliche
Hebel sind die Aktivierung bestehender Partnerschaften mit
Kassensystemanbietern, Zahlungsabwicklern und Banken. Die installierte Basis
an Terminals hat sich bis Mitte 2026 bereits auf über 150.000 nahezu
verdoppelt. Zugleich dürfte der Umsatz je Terminal durch bessere Konditionen
bei Neuverträgen sowie Mehrwertdienste steigen. Für das laufende Jahr stellt
das Management einen Umsatz von 5,0 bis 6,0 Mio. EUR in Aussicht. Bis 2030e
erwarten wir ein Umsatzwachstum von 39% p.a. auf 19,4 Mio. EUR und damit
deutlich über dem Marktwachstum. Rubean dürfte somit spürbar Marktanteile
gewinnen. Den operativen Break-even erwarten wir für 2028e. Danach sollte
die weitgehend fixe Kostenstruktur einen kräftigen Margenanstieg
ermöglichen.

Aufgrund der noch defizitären Ergebnisse und fehlender börsennotierter
Vergleichsunternehmen bewerten wir Rubean auf Basis eines DCF-Modells. Ein
Vergleich mit Transaktionen im Bereich SoftPOS/mPOS deutet auf ein deutlich
höheres Bewertungsniveau hin, ist aufgrund der dünnen Datenlage aber eher
als Blue-Sky-Szenario zu sehen. Wir modellieren zudem einen
Finanzierungsbedarf von rund 5 Mio. EUR bis zum Break-even.

Fazit: Mit einer ausgereiften Technologie und einem bereits etablierten
Kunden- und Partnernetzwerk ist Rubean u.E. sehr gut aufgestellt, um
überproportional vom Marktwachstum zu profitieren. Die zuletzt deutlich
gestiegene Geschäftsdynamik dürfte zudem für einen positiven Newsflow
sorgen. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel
von 8,00 EUR auf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a0f5540b7bfc642150c2f431ad5cbb26

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=600d1321-c63f-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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