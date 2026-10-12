Original-Research: Rubean AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Rubean AG - von Montega AG 12.10.2026 / 15:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Rubean AG Unternehmen: Rubean AG ISIN: DE0005120802 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 12.10.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Tim Kruse, CFA Ein ungeschliffener Rubean im wachsenden SoftPOS-Markt Die Münchner Rubean AG ist ein spezialisierter Anbieter von Software-Point-of-Sale-Lösungen (SoftPOS). Die Software macht handelsübliche Smartphones, Tablets und mobile Unternehmensgeräte zum Bezahlterminal für sichere, kontaktlose Kartenzahlungen. Der Vertrieb erfolgt überwiegend indirekt über Banken, Acquirer und Kassensystemanbieter. Rubean erzielt dabei wiederkehrende Software- und Transaktionsentgelte sowie Erlöse aus dem Weiterverkauf von Hardware. Der globale SoftPOS-Markt dürfte ausgehend von etwa 0,4 Mrd. USD in 2025 bis Anfang der 2030er Jahre um rund 18% p.a. wachsen. Treiber sind die Etablierung kontaktloser Zahlungen, flexiblere Einsatzmöglichkeiten, geringere Kosten als bei klassischen Terminals sowie Mehrwertdienste wie Backup-Kassen oder Authentifizierungsdienste. Rückenwind liefert zudem der Erneuerungszyklus der während der Pandemie erworben Terminals und die in Deutschland geplante Pflicht zu einer digitalen Zahlungsoption. Nach einer Konsolidierungswelle zählt Rubean zu den wenigen verbliebenen unabhängigen Spezialisten. Die Anbindung an nationale Zahlverfahren wie girocard und Redsys, die umfassende PCI-MPoC-Zertifizierung, die Acquirer-Unabhängigkeit und eine hohe Verfügbarkeit bilden klare Wettbewerbsvorteile. Dass diese im Markt anerkannt werden, belegt das breite Netzwerk aus Partnern und Kunden wie den Sparkassen, BBVA, Deichmann oder Correos. Zudem hält die CCV-Gruppe, seit 2025 Teil von Fiserv, als strategischer Ankeraktionär rund 25% der Anteile. In den vergangenen Jahren stand insbesondere die Entwicklung der Technologie sowie der Aufbau des Partnernetzwerks im Fokus. Mit dem langjährigen Computop-CEO Stephan Kück konnte Rubean ein echtes Schwergewicht der Branche als Co-CEO verpflichten, der nun den Vertrieb gezielt stärkt. Wesentliche Hebel sind die Aktivierung bestehender Partnerschaften mit Kassensystemanbietern, Zahlungsabwicklern und Banken. Die installierte Basis an Terminals hat sich bis Mitte 2026 bereits auf über 150.000 nahezu verdoppelt. Zugleich dürfte der Umsatz je Terminal durch bessere Konditionen bei Neuverträgen sowie Mehrwertdienste steigen. Für das laufende Jahr stellt das Management einen Umsatz von 5,0 bis 6,0 Mio. EUR in Aussicht. Bis 2030e erwarten wir ein Umsatzwachstum von 39% p.a. auf 19,4 Mio. EUR und damit deutlich über dem Marktwachstum. Rubean dürfte somit spürbar Marktanteile gewinnen. Den operativen Break-even erwarten wir für 2028e. Danach sollte die weitgehend fixe Kostenstruktur einen kräftigen Margenanstieg ermöglichen. Aufgrund der noch defizitären Ergebnisse und fehlender börsennotierter Vergleichsunternehmen bewerten wir Rubean auf Basis eines DCF-Modells. Ein Vergleich mit Transaktionen im Bereich SoftPOS/mPOS deutet auf ein deutlich höheres Bewertungsniveau hin, ist aufgrund der dünnen Datenlage aber eher als Blue-Sky-Szenario zu sehen. Wir modellieren zudem einen Finanzierungsbedarf von rund 5 Mio. EUR bis zum Break-even. Fazit: Mit einer ausgereiften Technologie und einem bereits etablierten Kunden- und Partnernetzwerk ist Rubean u.E. sehr gut aufgestellt, um überproportional vom Marktwachstum zu profitieren. Die zuletzt deutlich gestiegene Geschäftsdynamik dürfte zudem für einen positiven Newsflow sorgen. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 8,00 EUR auf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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