Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trumps Diesel-Pakt mit Putin

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trumps Diesel-Pakt mit Putin:

"Der Dieseldeal ist nicht nur ein weiterer unter unzähligen Tiefschlägen seit Trumps Amtsantritt vor knapp 20 Monaten, die die westliche Wertegemeinschaft einstecken musste, falls man diese überhaupt noch so nennen darf. Das Abkommen mit Putin über eine Lieferung von bis zu drei Millionen Tonnen Diesel für die USA und die Weltmärkte ist der bislang größte Affront. Mehr noch: Die Kumpanei mit Putin grenzt an Hochverrat an der transatlantischen Wertegemeinschaft. Denn wenn es noch so etwas wie einen transatlantischen Restkonsens gegeben hat, dann diesen: Der Überfall eines Landes auf ein anderes darf nicht folgenlos bleiben. (...) Mit den Milliarden, die Putin mit dem Energieexport verdient, finanziert er seine mörderische Kriegsmaschinerie, die in der Ukraine ihr Unwesen treibt."/yyzz/DP/he

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