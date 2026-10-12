Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Trump/Diesel-Deal

dpa-AFX · Uhr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Diesel-Deal:

"Der Schock in Kiew und den europäischen Hauptstädten könnte vor Beginn des fünften ukrainischen Kriegswinters größer kaum sein: Zum zweiten Mal nach dem Skandal im Oval Office rammt der verhinderte Friedensnobelpreisträger im Weißen Haus dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj das Messer in den Rücken. Trumps schmutziger Diesel-Deal mit Putin füllt dem Kreml die Kriegskasse. Und leider wankt auch Europa. In Paris steht Präsident Macron vor dem Ende seiner Amtszeit. Und die deutschen Regierungsparteien sind Getriebene des AfD-Narrativs "lieber Geld für die Deutschen als die Ukrainer", das in Wahrheit elementare deutsche Sicherheitsinteressen verrät. Nur der Kanzler stemmt sich Putins Sieg noch entgegen."/yyzz/DP/he

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